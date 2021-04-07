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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3103310431053106

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11

  Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Нехило они там по Буковелям ездят :twisted:
Срочно надо вакцинировать бедняжек..

Кто там "по моим данным повторно заразившихся 0.1%" говорил?.. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:17

  andrein написав:Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха. :)

А почему "образованные" так боятся "необразованных", что аж _обязательное_ среднее образование придумали?.. Или для "колясочников" всякие пандусы/бесступенчатый транспорт делают -- откуда такой страх?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:19

  andrein написав:...
Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. ...

А ссылку на исследование можно?
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  #<1 ... 3103310431053106
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