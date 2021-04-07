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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:11
Lady_N написав:
В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза
.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.
Нехило они там по Буковелям ездят
Срочно надо вакцинировать бедняжек..
Кто там "по моим данным повторно заразившихся 0.1%" говорил?..
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:17
andrein написав:
Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха.
А почему "образованные" так боятся "необразованных", что аж _обязательное_ среднее образование придумали?.. Или для "колясочников" всякие пандусы/бесступенчатый транспорт делают -- откуда такой страх?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:19
andrein написав:
...
Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус
. ...
А ссылку на исследование можно?
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