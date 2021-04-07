Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.
«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero. (с) РБК
andrein написав:Неудачная попытка полиции Рио-де-Жанейро закрыть городской пляж.
Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу. Запретители идиоты, протестующие молодцы.
Протестующие идиоты, запретители молодцы. Да не передается, но если не скапливаться, как сельди в бочке и не дышать с полуметра друг другу в лицо. Два идиота и в Антарктиде друг друга найдут и заразятся. Ну и статистика из Бразилии говорит нам, кто идиот, а кто нет.
Вкладчик1234 написав:Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, ...
А продолжение истории почему не приведено?
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник сообщило, что по-прежнему не пришло к окончательному решению, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз; ... Департамент пообещал прояснить свою позицию в среду или в четверг. "Мы проведем пресс-конференцию сразу, как только завершим процесс оценивания". Источник: BNS
andrein написав: Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. Перед сдачей теста предупреждают, чтоб не курили. Это ли не диверсия и дискриминация ? Мир сошел с ума. Восхищаются BLM и ЛГБТ, а нормальному человеку перекурить уже негде.
Я скажу больше - бухать из горла запрещают в аэропортах, хотя, как известно тройной одеколон убивает короновирус.