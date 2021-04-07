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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3105310631073108>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:59

  Вкладчик1234 написав:Показуха конечно, но для общего развития не помешает знать:

Зображення

https://t.me/ru2ch_news/10253


Что за операции для бездомных?
Почку или легкое? :?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:00

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero. (с) РБК
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:03

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https://t.me/dtpkievua/116040
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:10

  yama написав:
  kluychkooleg написав:Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении.

ага ездить по больницах искать вакцину с вероятностью заразиться большей чем найти вакцину . Это жопу в мыле надо иметь что бы в 70+ будучи в зоне риска искать ездить вакинцу


Вы как-то извращенно представляеете этот процесс. В поисках никто не ездит. Ездят на прививку.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Россияне смогли использовать короною с пользой: изолировали словацкого тренера в нижнетагильском гулаге :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:17

  Tegularius написав:
  andrein написав:Неудачная попытка полиции Рио-де-Жанейро закрыть городской пляж. :)

Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу.
Запретители идиоты, протестующие молодцы.


Протестующие идиоты, запретители молодцы.
Да не передается, но если не скапливаться, как сельди в бочке и не дышать с полуметра друг другу в лицо. Два идиота и в Антарктиде друг друга найдут и заразятся. Ну и статистика из Бразилии говорит нам, кто идиот, а кто нет.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:18

  Вкладчик1234 написав:Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, ...

А продолжение истории почему не приведено?
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник сообщило, что по-прежнему не пришло к окончательному решению, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбоз;
...
Департамент пообещал прояснить свою позицию в среду или в четверг. "Мы проведем пресс-конференцию сразу, как только завершим процесс оценивания".
Источник: BNS
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:22

  andrein написав: Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. Перед сдачей теста предупреждают, чтоб не курили.
Это ли не диверсия и дискриминация ? :)
Мир сошел с ума. Восхищаются BLM и ЛГБТ, а нормальному человеку перекурить уже негде. :)


Я скажу больше - бухать из горла запрещают в аэропортах, хотя, как известно тройной одеколон убивает короновирус.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:28

  kluychkooleg написав:
  yama написав:
  kluychkooleg написав:Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении.

ага ездить по больницах искать вакцину с вероятностью заразиться большей чем найти вакцину . Это жопу в мыле надо иметь что бы в 70+ будучи в зоне риска искать ездить вакинцу


Вы как-то извращенно представляеете этот процесс. В поисках никто не ездит. Ездят на прививку.
я вообще не представляю этот процес :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:30

  Вкладчик1234 написав:Зображення

https://t.me/dtpkievua/116040

А вот и причина этого
"Столичный метрополитен оптимизирует график движения поездов на период усиленного карантина до 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графика движения на период карантина. Это обеспечит соблюдение карантинных мер и оптимизирует расходы на перевозки", – говорится в сообщении."
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... -karantina

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