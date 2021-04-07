Почему власть разрешила ковиду убивать украинцев? "
Приличных слов нет. Реалии
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Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"По закону естественного отбора
Почему власть разрешила ковиду убивать украинцев? "
Приличных слов нет. Реалии
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 08 кві, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54
Несмотря на то что курение всегда считалось фактором риска заболеваний легких, сердца и сосудов, в мире вышло несколько научных публикаций о том, что COVID-19, по статистике, в меньшей степени затрагивает курильщиков. Ученые уточняют, что пока не понимают, как действует никотин на вирус, приводят лишь наблюдения.
Ранее французский Институт Луи Пастера, который занимается исследованиями в области инфекционных заболеваний, назвал курение возможным «фактором защиты» от коронавируса. Он выявил только 4,5% курильщиков в группе из 350 тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Курить не рекомендовал, но на всякий случай выдал никотиновые пластыри медперсоналу. Похожее наблюдение опубликовал научный журнал Американской медицинской ассоциации — согласно ему, некурящих среди тяжелых ковидных 84%.
Додано: Чет 08 кві, 2021 10:57
Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.
По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.
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