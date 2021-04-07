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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31063107310831093110>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"По закону естественного отбора
Почему власть разрешила ковиду убивать украинцев? "
https://zn.ua/internal/po-zakonu-estest ... tbora.html

Приличных слов нет. Реалии
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 08 кві, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:42

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
Вы как-то извращенно представляеете этот процесс. В поисках никто не ездит. Ездят на прививку.
я вообще не представляю этот процес :oops:


Ну, значит, оно вам особо и не надо, так, поговорить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:54

  _hunter написав:
  andrein написав:...
Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. ...

А ссылку на исследование можно?

Несмотря на то что курение всегда считалось фактором риска заболеваний легких, сердца и сосудов, в мире вышло несколько научных публикаций о том, что COVID-19, по статистике, в меньшей степени затрагивает курильщиков. Ученые уточняют, что пока не понимают, как действует никотин на вирус, приводят лишь наблюдения.
https://www.google.com/amp/s/www.bfm.ru/amp/news/443033

Ранее французский Институт Луи Пастера, который занимается исследованиями в области инфекционных заболеваний, назвал курение возможным «фактором защиты» от коронавируса. Он выявил только 4,5% курильщиков в группе из 350 тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Курить не рекомендовал, но на всякий случай выдал никотиновые пластыри медперсоналу. Похожее наблюдение опубликовал научный журнал Американской медицинской ассоциации — согласно ему, некурящих среди тяжелых ковидных 84%.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:57

Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

https://www.google.com/amp/s/iz.ru/expo ... mp/1075926

Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрёт. :)
Востаннє редагувалось andrein в Чет 08 кві, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:00

  andrein написав:Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

https://www.google.com/amp/s/iz.ru/expo ... mp/1075926


Да, рак легких всяко лучше ковида - помираешь дольше и мучительнее, растягиваешь удовольствие.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Рак - это генетическая болезнь и очень часто передается по наследству.
Я почему то всегда считал , что если человек не курит и не пьет, то у него наверняка есть со здоровьем проблемы.

Якщо паління генетичне захворюванн, то - так, у курців рак легенів зустрічається у 20 разів частіше, ніж у тих, хто не палить. Ну і ще купа болячек.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:11

Проехался в метро.
Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Проехался в метро.
Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
Где ж вы пропуск спёрли? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Похожее наблюдение опубликовал научный журнал Американской медицинской ассоциации — согласно ему, некурящих среди тяжелых ковидных 84%.



Москва. 26 ноября 2014. INTERFAX.RU - Число курящих людей среди граждан США снизилось до отметки в 17,8%, что стало самым низкм показателем за все время ведения учета с 1965 года.


99.9% людей, пробовавших огурцы,умрут в ближайшие сто лет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  andrein написав:Похожее наблюдение опубликовал научный журнал Американской медицинской ассоциации — согласно ему, некурящих среди тяжелых ковидных 84%.



Москва. 26 ноября 2014. INTERFAX.RU - Число курящих людей среди граждан США снизилось до отметки в 17,8%, что стало самым низкм показателем за все время ведения учета с 1965 года.


99.9% людей, пробовавших огурцы,умрут в ближайшие сто лет.
"Физики шутят", зачетная книжка
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