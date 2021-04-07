Додано: Чет 08 кві, 2021 11:51

tumos написав: Igneus написав: Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого. Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.

Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.



Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.



И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО. Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО.

, позиция Евросуда такова, чточеловека могут ограничить в пользовании каким-либо правом или даже лишить какого-либо права, но, в таких случаях, государство должно предоставить этому человеку, а иначе это будет нарушением, а именноНапример, государство может отобрать у человека земельный участок и снести его дом на нем для строительства автомобильной или железной дороги, однако перед этим оно должно выплатить этому собственнику денежную компенсацию.Или, по законодательству некоторых европейских стран в определенных случаях человека могут лишить пенсии, но если он платил взносы в пенсионный фонд, то государство должно вернуть их ему.Таким образом, если родители привитых и непривитых детей одинаково платят налоги на содержание детских садов и школ, то в случае недопуска непривитых детей в детские сады и школы, чтобы на эти деньги родители оплачивали услуги нянь или обучение в частных школах. Иного выхода нет, так как иначе будет нарушениеНаконец, я не понимаю, почему родителине поднимают вопрос об их дискриминации даже по сравнению с. Дело в том, что по украинскому законодательству, о чем должны знать только первые руководители этих учреждений, которым запрещено разглашать информацию о болезни этих детей. Родители ВИЧ-инфицированных детей должны лишь в период обострения их болезни самостоятельно ограничивать посещение ими детских садов и школ, о чем информировать их первых руководителей, и принимать меры по их лечению.