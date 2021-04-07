andrein написав:Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.
По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.
antey1969 написав:Проехался в метро. Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
Где ж вы пропуск спёрли?
У меня просто фейс интеллигентный. Нацгвардия это дело уважает.
antey1969 написав:Проехался в метро. Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
Lady_N написав:ы же сами понимаете, что в ВР люди особенные,
Так их " особенность "в большем наличии опасных социальных контактов, или в какой-то особенной восприимчивости к повторным заражениям? Получается опасность повторного заражения таки не 0.1% , если не ограничивать социальные контакты?? (доказано депутатами).
Их "особенность" в том, что они умеют резко заболеть, когда это им выгодно Напр., вспомните, как это было перед местными выборами, когда надо было выступать перед избирателями? Сколько их тогда резко "самоизолировалось"?! Или Вы серьезно верите, что они трижды болели..
Igneus написав:Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.
Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.
Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.
И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО.
tumos, позиция Евросуда такова, что в общественных интересах человека могут ограничить в пользовании каким-либо правом или даже лишить какого-либо права, но, в таких случаях, государство должно предоставить этому человеку адекватную компенсацию, а иначе это будет нарушением принципа пропорциональности, а именно справедливого баланса между общественными интересами и интересами конкретного человека.
Например, государство может отобрать у человека земельный участок и снести его дом на нем для строительства автомобильной или железной дороги, однако перед этим оно должно выплатить этому собственнику денежную компенсацию. Или, по законодательству некоторых европейских стран в определенных случаях человека могут лишить пенсии, но если он платил взносы в пенсионный фонд, то государство должно вернуть их ему.
Таким образом, если родители привитых и непривитых детей одинаково платят налоги на содержание детских садов и школ, то в случае недопуска непривитых детей в детские сады и школы государство должно вернуть налоги их родителям, чтобы на эти деньги родители оплачивали услуги нянь или обучение в частных школах. Иного выхода нет, так как иначе будет нарушение принципа пропорциональности.
Наконец, я не понимаю, почему родители непривитых детей не поднимают вопрос об их дискриминации даже по сравнению с ВИЧ-инфицированными детьми. Дело в том, что по украинскому законодательству ВИЧ-инфицированные дети посещают обычные детские сады и школы, о чем должны знать только первые руководители этих учреждений, которым запрещено разглашать информацию о болезни этих детей. Родители ВИЧ-инфицированных детей должны лишь в период обострения их болезни самостоятельно ограничивать посещение ими детских садов и школ, о чем информировать их первых руководителей, и принимать меры по их лечению.
Баблонавт написав:....... Десятки других министров, премьеров, президентов, эмиров (и даже ожидается парочка князей) более чем успешно пиарятся на этом. Экспорт миллиарда-полутора доз вакцины принесёт 10-15 миллиардов долларов, что даже для российской экономики весьма приятно. Действительно, зачем это Харькову? Пусть и дальше едут гастерами.
В России:
Итого в России на основе опубликованных в СМИ данных: 5 500 570 чел. (3.75% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 2 094 729 чел. - полностью привито (данные по 5 регионам отсутствуют) 7 595 299 шт. - всего прививок сделано
В среднем на основе данных за последнюю неделю: 89 657 чел. в день (0.06% от населения) - кол-во новых привитых в день. При сохранении данного темпа для вакцинации первой прививкой 50% населения потребуется еще 758 дней. 178 004 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых).
Первые сообщения о планах по поставке российских вакцин от коронавируса в зарубежные страны появились еще в августе 2020 года. Тогда сообщалось о запросах на поставки 1 млрд. доз вакцины более чем в 20 стран мира. В реальности все оказалось намного сложнее. Отечественная промышленность оказалась не готова к массовому выпуску вакцины, поэтому ее поставки на зарубежный рынок пока носят ограниченный характер.
https://gogov.ru/articles/covid-v-stats/sold-abroad Там есть и цифры поставок, но достаточно старые и, в основном, с формулировками "анонсирована", "получит" и т.п. реальные поставки несерьёзные. Разве что в Аргентину поставлено, если правильно понял, 600 тыс. доз. Так что об 1 млрд. это пока что только Ваши мечтания.
Данные о заболеваемости на 1 млн. населения (количество случаев и смертей) - Россия - 29 940 и 625; Украина - 33 030 и 641. Данные с ворлдметра. Разница, как видим несущественная. Так что Ваши выводы по одному дню, простите, очень мягко говоря, не в тему.
Со времени Вашего ответа не прошло и четырёх недель. Как некрасиво для Украины поменялась ситуация, не правда ли?
А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.
Интересную историю рассказала хозяйка киевского Ведьма-бара Олеся Остафиева.
По ее словам, в бар звонят разные люди и пытаются забронировать столик (хотя во время локдауна работать запрещено).
А когда по специальной программе пробивают как записаны эти номера телефонов у других людей, то обнаруживается, например «Лёха из СБУ».
То есть сбушники тупо провоцируют рестораторов на нарушение локлауна, чтоб потом, вероятно, шантажировать хозяев заведений.
"Уважаемый Леха, или Алексей Анатольевич! Нужно отдать должное, большинство Ваших знакомых соблюдают секретность и изощрялись в идеях как Вас записать. Но некоторые и по фамилии-имени-отчеству сохранили. Я не поленилась и нашла Вашу декларацию с места работы. Зарплата в 12 тысяч гривен не сильно позволяет разгуляться. И наверное, провоцирует изобретать методы дополнительного заработка. Ведь это же не спецзадание, правда? Я же не для того плачу налоги, чтобы целая Служба Безопасности Украины выискивала нарушителей карантина? Или для того?" - написала Остафиева на своей странице в ФБ.