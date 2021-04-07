Вкладчик1234 написав:Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.
«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero. (с) РБК
Эту цитату приводили ещё позавчера. Если не 2 дня назад. Или Вы форум не читаете?
Регулирующий орган Великобритании в области медицины - MHRA - заявляет, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски для подавляющего большинства людей.
В чем потенциальная проблема с вакциной? Регулирующий орган изучил количество людей в Великобритании, у которых после вакцинации AstraZeneca образовались редкие тромбы.
Было обнаружено, что у 79 человек - две трети из них женщины - образовались тромбы после получения первой дозы вакцины. Девятнадцать из них погибли.
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К концу марта в Великобритании было введено более 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca.
По данным MHRA, тромбы образовались у четырех из миллиона человек .
Он сказал, что не было доказано, что укол вызвал образование сгустков. Его глава доктор Джун Рейн сказала, что пока связь «укрепляется», потребуются дополнительные доказательства.
По ее словам, преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают риски, связанные с вирусом - госпитализация и смерть - для подавляющего большинства людей. Но для младших возрастных групп он был более «сбалансированным». ..... Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что свертывание крови следует указывать как очень редкий побочный эффект вакцины .
andrein написав:Греческий профессор Константинос Фарсалинос в ходе исследований выяснил, что никотин защищает людей от COVID-19. Так, в Китае курильщики редко попадают в больницу с коронавирусом. А статистика показывает, что у людей, приверженных этой вредной привычке, на 80% меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией.
По словам ученого, никотин стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.
У поляков жёстко. 954 трупа за истёкшие сутки. Почти в полтора раза больше предыдущего абсолютного максимума. Я понимаю, что сравнение показателей смертности для разных стран весьма условно из-за неоднозначности в применяемых методиках, но тут-то речь об одной и той же Польше!
antey1969 написав:Проехался в метро. Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
Знайома з лікарні каже, що у них лише десь 50% співробітників отримали пропуска.
antey1969 написав:Проехался в метро. Впечатление супер: чисто, свободно, бомжатиной и пивным выхлопом от контингента не воняет, никто в вагоне демонстративно свою маску не снимает, попрошаек, музыкантов, торговцев нет. Это же просто праздник какой-то.
Знайома з лікарні каже, що у них лише десь 50% співробітників отримали пропуска.
меньше пропусков медикам - больше больных умрет - меньше на метро ездить будет - меньше зараженных будет Логика.
Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как? У них с реактивами проблемы или с мозгами?
Баблонавт написав:Со времени Вашего ответа не прошло и четырёх недель. Как некрасиво для Украины поменялась ситуация, не правда ли?
Пора снять соловьиные очки и вернуться к реальности. В 2020 году эрэфия закопала +320 тыс своих соотечественников +18%) (в сравнении с 2019 годом и средней за 5 последних лет). В январе и феврале (последняя известная статистика) ничего не изменилось: закопали +50 тысяч(+33%) и +29 тысяч (+20%) к аналогичным периодом 2020 года. "Як невдобно, да?" , на фоне "экспортирует вакцину Новичок V в ряд стран".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.