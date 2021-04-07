Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero. (с) РБК

Регулирующий орган Великобритании в области медицины - MHRA - заявляет, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски для подавляющего большинства людей.



В чем потенциальная проблема с вакциной?

Регулирующий орган изучил количество людей в Великобритании, у которых после вакцинации AstraZeneca образовались редкие тромбы.



Было обнаружено, что у 79 человек - две трети из них женщины - образовались тромбы после получения первой дозы вакцины. Девятнадцать из них погибли.



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К концу марта в Великобритании было введено более 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca.



По данным MHRA, тромбы образовались у четырех из миллиона человек .



Он сказал, что не было доказано, что укол вызвал образование сгустков. Его глава доктор Джун Рейн сказала, что пока связь «укрепляется», потребуются дополнительные доказательства.



По ее словам, преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают риски, связанные с вирусом - госпитализация и смерть - для подавляющего большинства людей. Но для младших возрастных групп он был более «сбалансированным».

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что свертывание крови следует указывать как очень редкий побочный эффект вакцины .