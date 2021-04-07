Додано: Чет 08 кві, 2021 13:11

Igneus

Не стоит благодарить. Как правило, я читаю все статьи от всех постящих их, независимо от моего личного отношения к форумчанам (исключая слишком уж одиозных), т.к. самостоятельно найти всё в Инете не хватит и 24-х часов в сутки. И опять же, как правило, форумчанами выкладывается самое крайнее, самое нужное для понимания Ковида и его последствий , за что я им и благодарен.