andrein написав:... Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. ...
А ссылку на исследование можно?
Несмотря на то что курение всегда считалось фактором риска заболеваний легких, сердца и сосудов, в мире вышло несколько научных публикаций о том, что COVID-19, по статистике, в меньшей степени затрагивает курильщиков. Ученые уточняют, что пока не понимают, как действует никотин на вирус, приводят лишь наблюдения. ...
Вот нафига эти замшелые бредни годичной давности!!! -- снова на свет выносить? Причем даже в эти "открытиях" прямым текстом пишут:
Пока это предмет разговора, не более. Рекомендации ВОЗ говорят, что люди с хроническими заболеваниями, в том числе курильщики, имеют больше шансов умереть от коронавируса. Обнадежить курящих не удастся, считает врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.
Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .
Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .
Дешевый троллинг меня не интересует. Паспортов в принципе нет. Информация о первой дозе есть в базе и семейный доктор в случае необходимости выдаст справку. Когда введут паспорта вацинированных, тогда будем узнавать, как его получить. Но сначала нужно вторую дозу получить. Но уже первая значительно снижает риск тяжелого течения болезни.
Igneus Не стоит благодарить. Как правило, я читаю все статьи от всех постящих их, независимо от моего личного отношения к форумчанам (исключая слишком уж одиозных), т.к. самостоятельно найти всё в Инете не хватит и 24-х часов в сутки. И опять же, как правило, форумчанами выкладывается самое крайнее, самое нужное для понимания Ковида и его последствий, за что я им и благодарен.
Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .
Дешевый троллинг меня не интересует. Паспортов в принципе нет. Информация о первой дозе есть в базе и семейный доктор в случае необходимости выдаст справку. Когда введут паспорта вацинированных, тогда будем узнавать, как его получить. Но сначала нужно вторую дозу получить. Но уже первая значительно снижает риск тяжелого течения болезни.
Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .
fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?
Показатели ровно на границе?..
ПЦР тест имеет точность 50%
Доказательства этого бреда можно?
During the time period specified, 95,919 patients (100,001 samples) were tested for SARS-CoV-2. Of these, 49 patients were found to have discordant results including 49 positive and 52 negative swabs. Repeat testing of 52 negative swabs found five FNs (from five separate patients). Assuming 100% specificity of the diagnostic assay, the FNR and sensitivity in this group of patients with discordant testing was 9.3% (95% CI 1.5–17.0%) and 90.7% (95% CI 82.6–98.9%) respectively.