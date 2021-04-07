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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3109311031113112>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59

  andrein написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:...
Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. ...

А ссылку на исследование можно?

Несмотря на то что курение всегда считалось фактором риска заболеваний легких, сердца и сосудов, в мире вышло несколько научных публикаций о том, что COVID-19, по статистике, в меньшей степени затрагивает курильщиков. Ученые уточняют, что пока не понимают, как действует никотин на вирус, приводят лишь наблюдения.
...

Вот нафига эти замшелые бредни годичной давности!!! -- снова на свет выносить?
Причем даже в эти "открытиях" прямым текстом пишут:
Пока это предмет разговора, не более. Рекомендации ВОЗ говорят, что люди с хроническими заболеваниями, в том числе курильщики, имеют больше шансов умереть от коронавируса. Обнадежить курящих не удастся, считает врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.


При этом: за этот год уже куча исследований понавыходила на тему курения
https://thorax.bmj.com/content/early/20 ... 020-216422
https://harmreductionjournal.biomedcent ... 20-00437-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33420786/

-- результаты у всех -- или "+- пофиг на ваше курение"
или
These data are consistent with people who smoke being at an increased risk of developing symptomatic COVID-19.

:lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:01

  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:04

  fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?

Показатели ровно на границе?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:05

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.

Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:07

  _hunter написав:
  fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?

Показатели ровно на границе?..

ПЦР тест имеет точность 50% . По сути это просто развод на деньги .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:09

  Uppi написав:
  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.

Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .


Дешевый троллинг меня не интересует. Паспортов в принципе нет. Информация о первой дозе есть в базе и семейный доктор в случае необходимости выдаст справку. Когда введут паспорта вацинированных, тогда будем узнавать, как его получить. Но сначала нужно вторую дозу получить. Но уже первая значительно снижает риск тяжелого течения болезни.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:11

Igneus
Не стоит благодарить. Как правило, я читаю все статьи от всех постящих их, независимо от моего личного отношения к форумчанам (исключая слишком уж одиозных), т.к. самостоятельно найти всё в Инете не хватит и 24-х часов в сутки. И опять же, как правило, форумчанами выкладывается самое крайнее, самое нужное для понимания Ковида и его последствий, за что я им и благодарен.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:16

  Uppi написав:
  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.

Паспорт получили ? А то дедушка тоже говорит что бабушку 5 раз в день может .

Дешевый троллинг меня не интересует. Паспортов в принципе нет. Информация о первой дозе есть в базе и семейный доктор в случае необходимости выдаст справку. Когда введут паспорта вацинированных, тогда будем узнавать, как его получить. Но сначала нужно вторую дозу получить. Но уже первая значительно снижает риск тяжелого течения болезни.

Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:18

  Uppi написав:
  _hunter написав:
  fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?

Показатели ровно на границе?..

ПЦР тест имеет точность 50%

Доказательства этого бреда можно?
During the time period specified, 95,919 patients (100,001 samples) were tested for SARS-CoV-2. Of these, 49 patients were found to have discordant results including 49 positive and 52 negative swabs. Repeat testing of 52 negative swabs found five FNs (from five separate patients). Assuming 100% specificity of the diagnostic assay, the FNR and sensitivity in this group of patients with discordant testing was 9.3% (95% CI 1.5–17.0%) and 90.7% (95% CI 82.6–98.9%) respectively.

https://virologyj.biomedcentral.com/art ... 21-01489-0
_hunter
 
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