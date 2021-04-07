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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:20
Uppi написав:
Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .
Если вы решили озвучить свои антипрививочные тезисы, то я тут причем?
Я свой выбор сделал.
Продолжайте бояться тромбов и не бояться ковида.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21
yama написав: Hotab написав: Lady_N написав:
Или Вы серьезно верите, что они трижды болели..
Я серьезно знаю в своем окружении тех,кто дважды переболел. )
ну и я знаю одного мастера , переболел жив здоров курит работает . Все по науке сделано сдано ПЦР минимум 3 раза из них те которые по срединке негативные .
Еще новая тема - курение.
И вас в игнор вместе с другими буратинами.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:28
Uppi написав: _hunter написав: fin написав:
Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?
Показатели ровно на границе?..
ПЦР тест имеет точность 50% . По сути это просто развод на деньги .
У нас бесплатно делают. По направлению семейного врача.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:29
Баблонавт
А как у нас соотносятся цифры для Украины и эрэфии за 2020 год?
Украина:
Официально ковидных смертей 18.6 тысяч
Избыточная смертность 35 тысяч.
Эрэфия:
Официально ковидных смертей 57 тысяч, а избыточная смертность 320 тысяч.
Ничего не кажется подозрительным??
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:30
Uppi написав: _hunter написав: fin написав:
Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?
Показатели ровно на границе?..
ПЦР тест имеет точность 50% . По сути это просто развод на деньги .
Я читал, что пцр тест самый точный из всех. Про 50% не встречал данные.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:31
Баблонавт написав: ЛАД написав:Данные о заболеваемости на 1 млн. населения (количество случаев и смертей) -
Россия - 29 940 и 625;
Украина - 33 030 и 641.
Данные с ворлдметра.
Разница, как видим несущественная. Так что Ваши выводы по одному дню, простите, очень мягко говоря, не в тему.
Со времени Вашего ответа не прошло и четырёх недель.
Как некрасиво для Украины поменялась ситуация, не правда ли?
А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.
ЛАД написав:
1. Простите, а что поменялось для Украины?
Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным.
С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.
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