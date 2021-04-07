ЛАД написав:Данные о заболеваемости на 1 млн. населения (количество случаев и смертей) - Россия - 29 940 и 625; Украина - 33 030 и 641. Данные с ворлдметра. Разница, как видим несущественная. Так что Ваши выводы по одному дню, простите, очень мягко говоря, не в тему.
Со времени Вашего ответа не прошло и четырёх недель. Как некрасиво для Украины поменялась ситуация, не правда ли?
А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.
ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?
Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным. С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.
У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу. Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було. Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років. 27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу. Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень. Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками. https://healthy.24tv.ua/mediki-provodzh ... a_n1592502
ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?
Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным. С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.
Опять звиздеж? Приведите цифры, сравните их, а уж потом делайте выводы. А то у Вас просто слова с непонятной цифрой "2,24 раза". Да, ещё желательно объяснить, почему цифра смертей от Росстата существенно выше данных ворлдметра и то что написано у Hotab'а в viewtopic.php?p=5207202&sid=da076ce565fef06b5d89a13636690aae#p5207202. Ссылки на "очевидность" можете использовать при доказательстве того, что Земля плоская.
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Комитет ЕМА отметил, что сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением. Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичного тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, отмечает регулятор.
Может так получится, что китайская вакцина будет безопаснее индоевропейской.
Подозреваю, у скрепоспутника есть такой же побочный эффект (вакцины одного типа). Но в странах, где его применяют, об этом никто не расскажет.