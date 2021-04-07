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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3110311131123113>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:20

  Uppi написав:Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .


Если вы решили озвучить свои антипрививочные тезисы, то я тут причем?
Я свой выбор сделал.
Продолжайте бояться тромбов и не бояться ковида.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:21

  yama написав:
  Hotab написав:
  Lady_N написав:Или Вы серьезно верите, что они трижды болели..
Я серьезно знаю в своем окружении тех,кто дважды переболел. )
ну и я знаю одного мастера , переболел жив здоров курит работает . Все по науке сделано сдано ПЦР минимум 3 раза из них те которые по срединке негативные .

Еще новая тема - курение.
И вас в игнор вместе с другими буратинами.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:28

  Uppi написав:
  _hunter написав:
  fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?

Показатели ровно на границе?..

ПЦР тест имеет точность 50% . По сути это просто развод на деньги .
У нас бесплатно делают. По направлению семейного врача.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Баблонавт
А как у нас соотносятся цифры для Украины и эрэфии за 2020 год?
Украина:
Официально ковидных смертей 18.6 тысяч
Избыточная смертность 35 тысяч.

Эрэфия:
Официально ковидных смертей 57 тысяч, а избыточная смертность 320 тысяч.


Ничего не кажется подозрительным??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:30

  Uppi написав:
  _hunter написав:
  fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как?

Показатели ровно на границе?..

ПЦР тест имеет точность 50% . По сути это просто развод на деньги .
Я читал, что пцр тест самый точный из всех. Про 50% не встречал данные.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:31

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:Данные о заболеваемости на 1 млн. населения (количество случаев и смертей) -
Россия - 29 940 и 625;
Украина - 33 030 и 641.
Данные с ворлдметра.
Разница, как видим несущественная. Так что Ваши выводы по одному дню, простите, очень мягко говоря, не в тему.

Со времени Вашего ответа не прошло и четырёх недель.
Как некрасиво для Украины поменялась ситуация, не правда ли?

А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.

  ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?

Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным.
С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:01

У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу.
Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було.
Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років.
27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу. :?
Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень.
Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками.
https://healthy.24tv.ua/mediki-provodzh ... a_n1592502
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:04

  fin написав:Я читал, что пцр тест самый точный из всех. Про 50% не встречал данные.

Это смотря как брать.
У меня недавно пару раз мазнули с самого края носа и неба. Типа взяли ПЦР
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:22

  Баблонавт написав:....
  ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?

Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным.
С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.

Опять звиздеж?
Приведите цифры, сравните их, а уж потом делайте выводы.
А то у Вас просто слова с непонятной цифрой "2,24 раза".
Да, ещё желательно объяснить, почему цифра смертей от Росстата существенно выше данных ворлдметра и то что написано у Hotab'а в viewtopic.php?p=5207202&sid=da076ce565fef06b5d89a13636690aae#p5207202.
Ссылки на "очевидность" можете использовать при доказательстве того, что Земля плоская.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:32

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .


Если вы решили озвучить свои антипрививочные тезисы, то я тут причем?
Я свой выбор сделал.
Продолжайте бояться тромбов и не бояться ковида.

Ситуация с тромбами все таки подтвердилась.
Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca, но настаивает на преимуществах вакцины
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Комитет ЕМА отметил, что сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением.
Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичного тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, отмечает регулятор.

Может так получится, что китайская вакцина будет безопаснее индоевропейской.

Подозреваю, у скрепоспутника есть такой же побочный эффект (вакцины одного типа). Но в странах, где его применяют, об этом никто не расскажет.
Schmit
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