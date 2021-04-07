Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3110311131123113 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Чет 08 кві, 2021 14:39

Адам Казлевич

6 часов назад

"Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»...

Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство.

Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...

https://www.9tv.co.il/item/26503 Очень понравился комментарий. Нашим форумчанам - учитесь! Вы пока не достигаете. ЛАД 2 Повідомлень: 18749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4741 раз. Подякували: 4399 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 15:02



Гибралтар – 95,8%

Израиль – 61%

Великобритания – 46,6%

США – 32,4%

Венгрия – 26,3%

Финляндия – 17,6%

Словакия – 13,9%

Франция – 13,7%

ЕС в целом – 13,1%

Германия – 12,6%

Турция – 12%

Бразилия – 8,4%

Индия – 5,5%

Россия – 5,3%



https://varlamov.me/2021/vaccine_nation/02.png



Давайте, огорчаясь за Украину, радоваться за Израиль, США, Великобританию, а не за Мордор. А то слишком уж ушки пригожинские торчат. К настоящему моменту в России должно быть привито немногим более 5% населения. А вот что происходит в других странах:Гибралтар – 95,8%Израиль – 61%Великобритания – 46,6%США – 32,4%Венгрия – 26,3%Финляндия – 17,6%Словакия – 13,9%Франция – 13,7%ЕС в целом – 13,1%Германия – 12,6%Турция – 12%Бразилия – 8,4%Индия – 5,5%Россия – 5,3%Давайте, огорчаясь за Украину, радоваться за Израиль, США, Великобританию, а не за Мордор. А то слишком уж ушки пригожинские торчат. kluychkooleg Повідомлень: 556 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 15:05 Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.



Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в военных биолабораториях США в Украине и в Форт-Детрике.



«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.



Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.



Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – заявил Лицзянь. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14416 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7897 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 15:11 Израильские аптечные сети и фармацевтические компании сообщают о резком падении объемов продаж антибиотиков и средств от сезонных простуд в 2020 году.



Врачи и фармацевты связывают это с резким сокращением случаев гриппа, простуд и ОРЗ в период эпидемии коронавируса и строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции.



Доктор Дорон Нецер, директор управления медикаментами больничной кассы Клалит, сообщил: “Продажи антибиотиков сократились на десятки процентов, на 20% для взрослых, и на 30 - для детей. С марта 2020 года люди соблюдали строгие правила гигиены и социальной дистанции”.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=080421_93256_32787 ЛАД 2 Повідомлень: 18749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4741 раз. Подякували: 4399 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3110311131123113 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1772048

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32