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Адам Казлевич 6 часов назад "Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»... Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство. Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...
Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в военных биолабораториях США в Украине и в Форт-Детрике.
«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.
Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – заявил Лицзянь.
Израильские аптечные сети и фармацевтические компании сообщают о резком падении объемов продаж антибиотиков и средств от сезонных простуд в 2020 году.
Врачи и фармацевты связывают это с резким сокращением случаев гриппа, простуд и ОРЗ в период эпидемии коронавируса и строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
Доктор Дорон Нецер, директор управления медикаментами больничной кассы Клалит, сообщил: “Продажи антибиотиков сократились на десятки процентов, на 20% для взрослых, и на 30 - для детей. С марта 2020 года люди соблюдали строгие правила гигиены и социальной дистанции”.