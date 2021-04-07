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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3110311131123113

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:39

Очень понравился комментарий. Нашим форумчанам - учитесь! Вы пока не достигаете.
Адам Казлевич
6 часов назад
"Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»...
Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство.
Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...

https://www.9tv.co.il/item/26503
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:02

К настоящему моменту в России должно быть привито немногим более 5% населения. А вот что происходит в других странах:

Гибралтар – 95,8%
Израиль – 61%
Великобритания – 46,6%
США – 32,4%
Венгрия – 26,3%
Финляндия – 17,6%
Словакия – 13,9%
Франция – 13,7%
ЕС в целом – 13,1%
Германия – 12,6%
Турция – 12%
Бразилия – 8,4%
Индия – 5,5%
Россия – 5,3%

https://varlamov.me/2021/vaccine_nation/02.png

Давайте, огорчаясь за Украину, радоваться за Израиль, США, Великобританию, а не за Мордор. А то слишком уж ушки пригожинские торчат.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:05

Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в военных биолабораториях США в Украине и в Форт-Детрике.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – заявил Лицзянь.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:11

Израильские аптечные сети и фармацевтические компании сообщают о резком падении объемов продаж антибиотиков и средств от сезонных простуд в 2020 году.

Врачи и фармацевты связывают это с резким сокращением случаев гриппа, простуд и ОРЗ в период эпидемии коронавируса и строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Доктор Дорон Нецер, директор управления медикаментами больничной кассы Клалит, сообщил: “Продажи антибиотиков сократились на десятки процентов, на 20% для взрослых, и на 30 - для детей. С марта 2020 года люди соблюдали строгие правила гигиены и социальной дистанции”.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=080421_93256_32787
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