Адам Казлевич

6 часов назад

"Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»...

Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство.

Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...