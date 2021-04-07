У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу. Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було. Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років. 27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу. Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень. Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками. https://healthy.24tv.ua/mediki-provodzh ... a_n1592502
ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?
Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным. С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.
Опять звиздеж? Приведите цифры, сравните их, а уж потом делайте выводы. А то у Вас просто слова с непонятной цифрой "2,24 раза". Да, ещё желательно объяснить, почему цифра смертей от Росстата существенно выше данных ворлдметра и то что написано у Hotab'а в viewtopic.php?p=5207202&sid=da076ce565fef06b5d89a13636690aae#p5207202. Ссылки на "очевидность" можете использовать при доказательстве того, что Земля плоская.
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Комитет ЕМА отметил, что сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением. Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичного тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, отмечает регулятор.
Может так получится, что китайская вакцина будет безопаснее индоевропейской.
Подозреваю, у скрепоспутника есть такой же побочный эффект (вакцины одного типа). Но в странах, где его применяют, об этом никто не расскажет.
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Адам Казлевич 6 часов назад "Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»... Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство. Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...
Израильские аптечные сети и фармацевтические компании сообщают о резком падении объемов продаж антибиотиков и средств от сезонных простуд в 2020 году.
Врачи и фармацевты связывают это с резким сокращением случаев гриппа, простуд и ОРЗ в период эпидемии коронавируса и строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
Доктор Дорон Нецер, директор управления медикаментами больничной кассы Клалит, сообщил: “Продажи антибиотиков сократились на десятки процентов, на 20% для взрослых, и на 30 - для детей. С марта 2020 года люди соблюдали строгие правила гигиены и социальной дистанции”.
Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в военных биолабораториях США в Украине и в Форт-Детрике.
«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.
Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – заявил Лицзянь.
Можно прямую речь с сайта МИД. Китайский сайт МИД имеет русскую, французскую и английскую версию