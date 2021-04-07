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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3110311131123113>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:01

У Колумбії 104-річна Кармен Ернандес двічі хворіла на коронавірус і двічі змогла побороти хворобу.
Кармен Ернандес заразилася коронавірусом у червні 2020 року, але тоді перенесла хворобу в легкій формі, потреби в госпіталізації не було.
Жінка перебувала на самоізоляції разом з іншими мешканцями будинку для літніх, де вона живе впродовж останніх 25 років.
27 лютого Ернандес зробили щеплення проти коронавірусу, а 8 березня в неї знову підтвердили коронавірусну хворобу. :?
Вона не потребувала підключення до апарату ШВЛ, але їй був необхідний кисень.
Після 20 днів госпіталізації жінку виписали з лікарні. Медики проводжали пацієнтку оплесками.
https://healthy.24tv.ua/mediki-provodzh ... a_n1592502
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:04

  fin написав:Я читал, что пцр тест самый точный из всех. Про 50% не встречал данные.

Это смотря как брать.
У меня недавно пару раз мазнули с самого края носа и неба. Типа взяли ПЦР
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:22

  Баблонавт написав:....
  ЛАД написав:1. Простите, а что поменялось для Украины?

Если сравнить цифры четырёхнедельной давности из цитаты и сегодняшние, ответ на Ваш вопрос станет очевидным.
С моей точки зрения изменения для Украины очень плохие. Некрасивые, как я сказал выше.

Опять звиздеж?
Приведите цифры, сравните их, а уж потом делайте выводы.
А то у Вас просто слова с непонятной цифрой "2,24 раза".
Да, ещё желательно объяснить, почему цифра смертей от Росстата существенно выше данных ворлдметра и то что написано у Hotab'а в viewtopic.php?p=5207202&sid=da076ce565fef06b5d89a13636690aae#p5207202.
Ссылки на "очевидность" можете использовать при доказательстве того, что Земля плоская.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:32

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Другими словами вы добровольно решили проверить вызывает вакцина тромб или нет . А првивочные паспорта это дикость .


Если вы решили озвучить свои антипрививочные тезисы, то я тут причем?
Я свой выбор сделал.
Продолжайте бояться тромбов и не бояться ковида.

Ситуация с тромбами все таки подтвердилась.
Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca, но настаивает на преимуществах вакцины
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Комитет ЕМА отметил, что сгустки крови у вакцинированных образовались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечением.
Вероятным объяснением комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является иммунный ответ, что приводит к состоянию, аналогичного тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, отмечает регулятор.

Может так получится, что китайская вакцина будет безопаснее индоевропейской.

Подозреваю, у скрепоспутника есть такой же побочный эффект (вакцины одного типа). Но в странах, где его применяют, об этом никто не расскажет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:39

Очень понравился комментарий. Нашим форумчанам - учитесь! Вы пока не достигаете.
Адам Казлевич
6 часов назад
"Эхо Москвы": "Еврокомиссия сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что пока не планирует вести переговоры о закупке «Спутника»...
Да пусть успокоится и эта Еврокомиссия и министры здравоохранения стран ЕС - этот Спутник V работает как и все остальные западные "прививки" точно по такому же алгоритму вируса ВИЧ: так же после вакцинации ставит в полный "ступор" иммунную систему привитого и уже именно от этого "ступора" иммунной системы года через два, четыре начнут массово дохнуть о своих хронических болячек "привитые" старики, а там за ними лет через 10 - 15 от этого ступора после Спутника "иммунной системы" подтянутся в очередь на погост и "привитОй" народ помоложе - померли, но ведь не от "Ковид 19" - тут в этих массовых смертях "коронавирус" ни при делах - задом стоял!? Государство, заранее знающее даты смерти своих граждан, может вести в высшей степени плановое хозяйство.
Ну чем опять не "добровольный" "Бабий Яр 2.0" - в каждом веке есть своё средневековье. "Выше товарищ голову!" - сказал Гамалей, одевая петлю...

https://www.9tv.co.il/item/26503
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:02

К настоящему моменту в России должно быть привито немногим более 5% населения. А вот что происходит в других странах:

Гибралтар – 95,8%
Израиль – 61%
Великобритания – 46,6%
США – 32,4%
Венгрия – 26,3%
Финляндия – 17,6%
Словакия – 13,9%
Франция – 13,7%
ЕС в целом – 13,1%
Германия – 12,6%
Турция – 12%
Бразилия – 8,4%
Индия – 5,5%
Россия – 5,3%

https://varlamov.me/2021/vaccine_nation/02.png

Давайте, огорчаясь за Украину, радоваться за Израиль, США, Великобританию, а не за Мордор. А то слишком уж ушки пригожинские торчат.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:11

Израильские аптечные сети и фармацевтические компании сообщают о резком падении объемов продаж антибиотиков и средств от сезонных простуд в 2020 году.

Врачи и фармацевты связывают это с резким сокращением случаев гриппа, простуд и ОРЗ в период эпидемии коронавируса и строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Доктор Дорон Нецер, директор управления медикаментами больничной кассы Клалит, сообщил: “Продажи антибиотиков сократились на десятки процентов, на 20% для взрослых, и на 30 - для детей. С марта 2020 года люди соблюдали строгие правила гигиены и социальной дистанции”.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=080421_93256_32787
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:38

  Вкладчик1234 написав:
Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в военных биолабораториях США в Украине и в Форт-Детрике.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – заявил Лицзянь.

Можно прямую речь с сайта МИД. Китайский сайт МИД имеет русскую, французскую и английскую версию ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Можно прямую речь с сайта МИД. Китайский сайт МИД имеет русскую, французскую и английскую версию

Да, но "срана " пишет только на русском.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:51

Обзор побудил правительственную консультативную группу по вакцинам, JCVI, рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет предлагать альтернативную вакцину, если таковая имеется.

Профессор Лим Вей Шен из JCVI сказал, что этот шаг был сделан «из крайней осторожности, а не потому, что у нас есть какие-либо серьезные проблемы с безопасностью».

https://www.bbc.com/news/health-56665517
ЛАД
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