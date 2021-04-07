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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3110311131123113

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:54

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
Китай сделал жёсткое заявление по поводу американских биолабораторий в Украине в контексте происхождения коронавируса.
.....
– заявил Лицзянь.

Можно прямую речь с сайта МИД. Китайский сайт МИД имеет русскую, французскую и английскую версию ;)

Это не принципиально.
Вполне вероятно, что такое заявление действительно было. На фоне обвинений США по адресу Китая в появлении вируса ковид.
Что это меняет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вполне вероятно, что такое заявление действительно было.

Только пишут об этом только вот эти ребята:

Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Министерство здоровья Польши сообщило о 954 новых смертях, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, пишет УНН со ссылкой на данные ведомства и сообщение Polskie Radio.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:00

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал требование Чешской Республики об обязательной дошкольной вакцинации.

Дело возбудили семьи, оштрафованные или чьи дети не были допущены в дошкольные учреждения, поскольку не были вакцинированы.

В знаменательном решении суд постановил, что, хотя чешская политика нарушает право на частную жизнь, существует необходимость в защите общественного здоровья.

Все случаи произошли до пандемии.
.....
В прошлом году в Германии вступил в силу закон, требующий, чтобы все родители вакцинировали своих детей от кори или им грозил штраф в размере до 2500 евро (3000 долларов США; 2160 фунтов стерлингов).

Франция и Италия также изменили свои правила вакцинации после вспышки кори в последние годы, в то время как аналогичные предложения были сделаны в Англии на фоне падения применения вакцины MMR в Англии в 2018-19 годах.

https://www.bbc.com/news/world-europe-56669397
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:04

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Вполне вероятно, что такое заявление действительно было.

Только пишут об этом только вот эти ребята:
.....

Может, и фейк, может, и правда.
Даже проверять неохота - это ничего не меняет и может использоваться исключительно в пропагандистских целях.
Причём, пропаганда достаточно дешёвая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:30

Актуальный анекдот:
— Мойша, вы таки верите в коронавирус?
— Конечно, верю, я на нем уже столько заработал, как не верить?!
:lol: :lol: :lol:
Lady_N
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