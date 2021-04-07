Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал требование Чешской Республики об обязательной дошкольной вакцинации.
Дело возбудили семьи, оштрафованные или чьи дети не были допущены в дошкольные учреждения, поскольку не были вакцинированы.
В знаменательном решении суд постановил, что, хотя чешская политика нарушает право на частную жизнь, существует необходимость в защите общественного здоровья.
Все случаи произошли до пандемии. ..... В прошлом году в Германии вступил в силу закон, требующий, чтобы все родители вакцинировали своих детей от кори или им грозил штраф в размере до 2500 евро (3000 долларов США; 2160 фунтов стерлингов).
Франция и Италия также изменили свои правила вакцинации после вспышки кори в последние годы, в то время как аналогичные предложения были сделаны в Англии на фоне падения применения вакцины MMR в Англии в 2018-19 годах.