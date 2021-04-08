Додано: Чет 08 кві, 2021 17:33

vitaliy_berdinskikh написав: А про место с которого "тебе виднее" ты умолчал. Ну ладно, пусть будет США, как по основной легенде. Оставим за рамками комментирования твой визит в Украину в разгар пандемии. А про место с которого "тебе виднее" ты умолчал. Ну ладно, пусть будет США, как по основной легенде. Оставим за рамками комментирования твой визит в Украину в разгар пандемии.

На цветущих схилах Потомака, в аристократическом штате Вирджиния.Доношу до твоего сведения, что прошлой весной в разгар пандемии в Украину рвался не я один. Добраться можно было только эвакорейсами МАУ, которые периодически летали из НЙС, ЛА, Майами, Чикаго, Сиэттла и Торонто. Только для укропов. На каждый рейс (порядка 300 мест) претендовали 1,5-3 тыщи человек. Билеты выбрасывали в инете в 1-3 часа ночи и раскупались за 10-15 минут. В начале июля уже можно было добраться через Европу. Подтянулись остальные, но клубничный сезон они, увы, пропустили, попали уже только на дыни...Сидеть на удаленке на даче с оттяжками в вечернем Киеве было за счастье. Намного лучше, чем на жестком карантине в Америке в условиях дефицита уиски, туалетной бумаги и пр. товаров первой необходимости.В этом году повторим. Но уже вакцинироваными.Америка планирует выход на работу в сентябре, после отпускной поры. Выходить будут постепенно - сначала 10%, потом треть, потом попробуют половину ... Немаловажное обстоятельство - выход чисто добровольный. Те, кто предрасположен или просто боится, могут продолжать удаленку. Я, иншалла, тоже продолжу в Киеве.Какие еще есть вопросы, что еще непонятно?