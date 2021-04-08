Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал требование Чешской Республики об обязательной дошкольной вакцинации.
Дело возбудили семьи, оштрафованные или чьи дети не были допущены в дошкольные учреждения, поскольку не были вакцинированы.
В знаменательном решении суд постановил, что, хотя чешская политика нарушает право на частную жизнь, существует необходимость в защите общественного здоровья.
Все случаи произошли до пандемии. ..... В прошлом году в Германии вступил в силу закон, требующий, чтобы все родители вакцинировали своих детей от кори или им грозил штраф в размере до 2500 евро (3000 долларов США; 2160 фунтов стерлингов).
Франция и Италия также изменили свои правила вакцинации после вспышки кори в последние годы, в то время как аналогичные предложения были сделаны в Англии на фоне падения применения вакцины MMR в Англии в 2018-19 годах.
vitaliy_berdinskikh написав:А про место с которого "тебе виднее" ты умолчал. Ну ладно, пусть будет США, как по основной легенде. Оставим за рамками комментирования твой визит в Украину в разгар пандемии.
На цветущих схилах Потомака, в аристократическом штате Вирджиния. Доношу до твоего сведения, что прошлой весной в разгар пандемии в Украину рвался не я один. Добраться можно было только эвакорейсами МАУ, которые периодически летали из НЙС, ЛА, Майами, Чикаго, Сиэттла и Торонто. Только для укропов. На каждый рейс (порядка 300 мест) претендовали 1,5-3 тыщи человек. Билеты выбрасывали в инете в 1-3 часа ночи и раскупались за 10-15 минут. В начале июля уже можно было добраться через Европу. Подтянулись остальные, но клубничный сезон они, увы, пропустили, попали уже только на дыни... Сидеть на удаленке на даче с оттяжками в вечернем Киеве было за счастье. Намного лучше, чем на жестком карантине в Америке в условиях дефицита уиски, туалетной бумаги и пр. товаров первой необходимости. В этом году повторим. Но уже вакцинироваными. Америка планирует выход на работу в сентябре, после отпускной поры. Выходить будут постепенно - сначала 10%, потом треть, потом попробуют половину ... Немаловажное обстоятельство - выход чисто добровольный. Те, кто предрасположен или просто боится, могут продолжать удаленку. Я, иншалла, тоже продолжу в Киеве. Какие еще есть вопросы, что еще непонятно?
Обвинения `` око за око '' в том, что вирус зародился в лаборатории, вспыхнули как минимум с середины 2020 года, после попыток Китая скрыть первоначальную вспышку. В последние месяцы китайские официальные лица активизировали усилия, чтобы предположить, что вирус возник за пределами Китая , выдвигая теории без доказательств, связывающих его с военнослужащими США, и в государственных средствах массовой информации широко освещается обнаружение вирусов на импортируемых замороженных пищевых продуктах и мороженом.