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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 17:48
Libo написав:
Намного лучше, чем на жестком карантине в Америке в условиях дефицита уиски, туалетной бумаги и пр. товаров первой необходимости
Да ты посто вероотступник какой-то. Небось с дачи выходил без маски.
Инфу по ситуация с заробитчанами в Европе получил напрямую от заробитчан, разных: одни мебель штампуют, другие ПО ваяют.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:48
ЛАД написав:
Можно и ещё много найти. И что?
Ничего нового.
Да в общем-то пофиг.
Просили дать ссылку, а человек привел перепечатки написанной статьи.
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ASOT
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:51
Баблонавт написав:
А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.
Нормальные страны ограничивают экспорт нормальных вакцин, а пида-рашка со своим калишным спутником лезет ко всем как навязчивая и бестыжая проститутка.
Свою русятину колите спутником, сами же дохнете. И дай Бог, чтоб быстрее Россия передохла. Вся. За исключением Кубани и Зеленого Клина.
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Libo
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57
Китайцам еще после SARS в 2003 рекомендовали рынки с дикими животными прикрыть и они тогда вроде согласились
Естественно они теперь будут валить все с больной головы на здоровую.
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IgA
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57
ASOT написав: ЛАД написав:
Можно и ещё много найти. И что?
Ничего нового.
Да в общем-то пофиг.
Просили дать ссылку, а человек привел перепечатки написанной статьи.
Понятно. Спасибо.
Надеюсь увидеть ещё интересные ссылки.
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ЛАД
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:03
Libo стабильный провокатор.
ФСБ платит регулярно?
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ЛАД
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:06
kluychkooleg написав:
А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.
СЁдня спрашивал у семейного, сказала низзя,только со своим возрастом.
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demichh
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:10
vitaliy_berdinskikh написав: kluychkooleg написав:
Гибралтар – 95,8%
Да, вот на кого надо ровняться.
П.С.
А у нас есть более карликовые государства чем этот посёлок городского типа около аэродрома?
Ватикан и 825 человек населения
Кстати, почему он не в списке и не на 1 месте?
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EKO
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:41
ЛАД написав:
Это не принципиально.
Вполне вероятно, что такое заявление действительно было. На фоне обвинений США по адресу Китая в появлении вируса ковид.
Что это меняет?
Меняет, что и ты, и Вкладчик занимаетесь вбросами российской пропаганды
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:51
ASOT написав: Hotab написав:
Только пишут об этом только вот эти ребята:
Попробуйте сменить ключевые слова на
China Fort Detrick Ukraine
Наспех слепленный твит, который на сейчас 19:51 датируется 2ч назад
А Вкладчик писал гораздо ранее об этом
Российская пропаганда снова зашла на этот форум.
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