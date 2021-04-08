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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 311231133114311531163117>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Намного лучше, чем на жестком карантине в Америке в условиях дефицита уиски, туалетной бумаги и пр. товаров первой необходимости

Да ты посто вероотступник какой-то. Небось с дачи выходил без маски.

Инфу по ситуация с заробитчанами в Европе получил напрямую от заробитчан, разных: одни мебель штампуют, другие ПО ваяют.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Можно и ещё много найти. И что?
Ничего нового.


Да в общем-то пофиг.
Просили дать ссылку, а человек привел перепечатки написанной статьи.
ASOT
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:51

  Баблонавт написав:А экспорт Спутника V идёт. И будет ускоряться, в том числе и за счёт производства в других странах. То есть именно такого производства, от которого отказались действующие укровласти.


Нормальные страны ограничивают экспорт нормальных вакцин, а пида-рашка со своим калишным спутником лезет ко всем как навязчивая и бестыжая проститутка.
Свою русятину колите спутником, сами же дохнете. И дай Бог, чтоб быстрее Россия передохла. Вся. За исключением Кубани и Зеленого Клина. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57

Китайцам еще после SARS в 2003 рекомендовали рынки с дикими животными прикрыть и они тогда вроде согласились

Естественно они теперь будут валить все с больной головы на здоровую.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:57

  ASOT написав:
  ЛАД написав:Можно и ещё много найти. И что?
Ничего нового.


Да в общем-то пофиг.
Просили дать ссылку, а человек привел перепечатки написанной статьи.

Понятно. Спасибо.
Надеюсь увидеть ещё интересные ссылки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:03

Libo стабильный провокатор.
ФСБ платит регулярно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:06

  kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.

СЁдня спрашивал у семейного, сказала низзя,только со своим возрастом.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:Гибралтар – 95,8%

Да, вот на кого надо ровняться.

П.С.
А у нас есть более карликовые государства чем этот посёлок городского типа около аэродрома?

Ватикан и 825 человек населения :mrgreen:
Кстати, почему он не в списке и не на 1 месте?
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:41

  ЛАД написав:Это не принципиально.
Вполне вероятно, что такое заявление действительно было. На фоне обвинений США по адресу Китая в появлении вируса ковид.
Что это меняет?

Меняет, что и ты, и Вкладчик занимаетесь вбросами российской пропаганды
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:51

  ASOT написав:
  Hotab написав:Только пишут об этом только вот эти ребята:

Попробуйте сменить ключевые слова на
China Fort Detrick Ukraine

Наспех слепленный твит, который на сейчас 19:51 датируется 2ч назад

А Вкладчик писал гораздо ранее об этом

Российская пропаганда снова зашла на этот форум.
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