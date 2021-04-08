Hotab написав:Только пишут об этом только вот эти ребята:
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China Fort Detrick Ukraine
Это прекрасный твит и надеюсь официал от нашего МИД в стиле "надеюсь бездоказательное обвинение Украины в био-лабораториях имеет веские основания, ибо партнёр столь высокого ранга не мог себе позволить бездумно повторять давнешнюю пропаганду РФ и втягивать государство-партнер в личные разборки Китай-США - это не дипломатично "
Востаннє редагувалось stm в Чет 08 кві, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно. Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает. Свобода волеизъявления, истинная демократия.
СЁдня спрашивал у семейного, сказала низзя,только со своим возрастом.
Какой город? Харьков без проблем. А может уже поезд ушел, заканчиваются.
pesikot написав:Российская пропаганда снова зашла на этот форум.
Не уходила. Вкладчик давно был замечен в нечистоплотности. Но сегодня действительно что-то много: и Uppi с регистрацией в апреле 2020 , имея все посты (кроме 3) на этой ветке , и Баблонавт, и ещё парочка активизировалась. Пришла рассылка от Пригожина активировать деятельность? Уж не к открытой ли агрессии резиденты включились?