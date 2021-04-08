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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31133114311531163117>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:54

  pesikot написав:Российская пропаганда снова зашла на этот форум.


Русская сволочь тут ошивается постоянно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:02

  ASOT написав:
  Hotab написав:Только пишут об этом только вот эти ребята:

Попробуйте сменить ключевые слова на
China Fort Detrick Ukraine

Зображення

Это прекрасный твит и надеюсь официал от нашего МИД в стиле "надеюсь бездоказательное обвинение Украины в био-лабораториях имеет веские основания, ибо партнёр столь высокого ранга не мог себе позволить бездумно повторять давнешнюю пропаганду РФ и втягивать государство-партнер в личные разборки Китай-США - это не дипломатично :)"
Востаннє редагувалось stm в Чет 08 кві, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:Гибралтар – 95,8%

Да, вот на кого надо ровняться.

П.С.
А у нас есть более карликовые государства чем этот посёлок городского типа около аэродрома?


Ну и к чему это? Слона (США, Великобритания) вы не заметили? И я что-то писал про Гибралтар? Лишь бы выпендриться.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:18

  demichh написав:
  kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.

СЁдня спрашивал у семейного, сказала низзя,только со своим возрастом.


Какой город? Харьков без проблем. А может уже поезд ушел, заканчиваются.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:19

  kluychkooleg написав:Ну и к чему это? Слона (США, Великобритания) вы не заметили? И я что-то писал про Гибралтар? Лишь бы выпендриться.


У них первым окучили Гибралтар, у нас первой окучат Умань. Вот увидите. Совсем скоро. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:И я что-то писал про Гибралтар?

А, ну тоесть цитату со словом Гибралтар я из справочника Стеля взял.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:У них первым окучили Гибралтар, у нас первой окучат Умань.
В Умани не так много евреев, как кому-то думается. Иначе б же стоял там памятник козакам.
https://goo.gl/maps/hK9EJNig45xpChGVA

П.С.
Дядьку, ты со своим бытовым антисемитизмом и хохлизмом ведь по сути такой же антипрививочник, только на национальной почве.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:И я что-то писал про Гибралтар?

А, ну тоесть цитату со словом Гибралтар я из справочника Стеля взял.


"Давайте, огорчаясь за Украину, радоваться за Израиль, США, Великобританию, а не за Мордор. А то слишком уж ушки пригожинские торчат."

Где тут про Гибралтар? А вот про уши я не зря написал - только пригожинские так передергивают. Ушанку наденьте что-ли, чтобы уши спрятать.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Ушанку наденьте что-ли, чтобы уши спрятать.

Клиника
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Российская пропаганда снова зашла на этот форум.

Не уходила. Вкладчик давно был замечен в нечистоплотности.
Но сегодня действительно что-то много: и Uppi с регистрацией в апреле 2020 , имея все посты (кроме 3) на этой ветке , и Баблонавт, и ещё парочка активизировалась. Пришла рассылка от Пригожина активировать деятельность? Уж не к открытой ли агрессии резиденты включились?
Hotab
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