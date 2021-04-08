kluychkooleg написав:Ушанку наденьте что-ли, чтобы уши спрятать.
Клиника
Клиника у вас. Какого хрена вы Гибралтар приплели? С какой целью? По статистике он да на первом месте, но в предложении от себя в конце я специально его опустил. Два варианта - или потроллить захотелось, или уши.
Это прекрасный твит и надеюсь официал от нашего МИД в стиле "надеюсь бездоказательное обвинение Украины в био-лабораториях имеет веские основания, ибо партнёр столь высокого ранга не мог себе позволить бездумно повторять давнешнюю пропаганду РФ и втягивать государство-партнер в личные разборки Китай-США - это не дипломатично "
А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?
Геи то тут при чём? Я был в Умани, геев не встречал. Вот в Киеве на Хрещатике в доме профсоюсов как-то раз сидел в одном кафе рядом - как раз вот такие показные как в кино, с полуженскими ломаными голосами.
Starikan написав:А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?
Именно я и говорю использовать эту черную кошку раздора. Страна мудрости и взвешенности, из-за РФ пропаганды, нарушила собственные уставы приличия. У них там какие-то странные для меня установки, нельзя открыто нападать. А нападать на партнёра импорт-экспорт вообще моветон. И всё это из-за голоса за кадром "смелее-смелее", грех не воспользоваться )))
Starikan написав:А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?
Не важно. Если принести ссылку,что " не абы кто.. а само должностное лицо Китая" сказало, то рашесвинская пропаганда вдруг становится почти правдой. Что таким дерьмоносителям вкладчикам как раз и надо.