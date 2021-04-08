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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3114311531163117>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:Ушанку наденьте что-ли, чтобы уши спрятать.

Клиника


Клиника у вас.
Какого хрена вы Гибралтар приплели? С какой целью?
По статистике он да на первом месте, но в предложении от себя в конце я специально его опустил.
Два варианта - или потроллить захотелось, или уши.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Какого хрена вы Гибралтар приплели? С какой целью?

Меня не зовут Олег, и фамилия моя не Ключко. Я не приплетал Гибралтар.
Эпидемия коронавируса в мире

К слову я глянул по ссылке что там у Варламова - там нет Гибралтара. Там первый Израиль.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:48

  stm написав:
  ASOT написав:Попробуйте сменить ключевые слова на
China Fort Detrick Ukraine
Это прекрасный твит и надеюсь официал от нашего МИД в стиле "надеюсь бездоказательное обвинение Украины в био-лабораториях имеет веские основания, ибо партнёр столь высокого ранга не мог себе позволить бездумно повторять давнешнюю пропаганду РФ и втягивать государство-партнер в личные разборки Китай-США - это не дипломатично :)"

А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:48

  vitaliy_berdinskikh написав:Дядьку, ты со своим бытовым антисемитизмом и хохлизмом ведь по сути такой же антипрививочник, только на национальной почве.


Ну здрасьте, антисемит. :shock: Я всего лишь капельку гомофоб. :oops: И совсем не антипрививочник - сделал первую прививку. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kluychkooleg написав:Какого хрена вы Гибралтар приплели? С какой целью?

Меня не зовут Олег, и фамилия моя не Ключко. Я не приплетал Гибралтар.
Эпидемия коронавируса в мире


Понял, просто тупость и упертость. Предъявляете претензии к Гибралтару и статистике. Еще в лигу сексуальных реформ можете написать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:гомофоб

Геи то тут при чём? Я был в Умани, геев не встречал. Вот в Киеве на Хрещатике в доме профсоюсов как-то раз сидел в одном кафе рядом - как раз вот такие показные как в кино, с полуженскими ломаными голосами.

Может ты хотел сказать что ты мизантроп?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
К слову я глянул по ссылке что там у Варламова - там нет Гибралтара. Там первый Израиль.


Еще и слепой. В тексте есть, а в иконографике Гибралтар тоже исключили, чтобы не искушать таких альтернативно одаренных.
https://varlamov.ru/4233635.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:56

ЕСПЧ разрешил принудительно вакцинировать людей

Сегодня Европейский суд по правам человека в первый раз постановил, что «обязательные прививки могут быть необходимы в демократическом обществе».

Несколько чешских семей подали иски, в которых протестовали против вакцинации своих детей. В Чехии введены обязательные прививки от 9 болезней. Без них не принимают в детский сад и школу.

ЕСПЧ постановил, что данная мера здравоохранения не противоречит конвенции «О праве на уважение частной жизни».

Юристы говорят, что этот прецедент «подтверждает возможность обязательной вакцинации в условиях нынешней эпидемии COVID-19»

https://t.me/ru2ch_news/10300
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:57

  Starikan написав:А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?

Именно :) я и говорю использовать эту черную кошку раздора. Страна мудрости и взвешенности, из-за РФ пропаганды, нарушила собственные уставы приличия. У них там какие-то странные для меня установки, нельзя открыто нападать. А нападать на партнёра импорт-экспорт вообще моветон. И всё это из-за голоса за кадром "смелее-смелее", грех не воспользоваться )))
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:00

  Starikan написав:А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?

Не важно. Если принести ссылку,что " не абы кто.. а само должностное лицо Китая" сказало, то рашесвинская пропаганда вдруг становится почти правдой. Что таким дерьмоносителям вкладчикам как раз и надо.
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