По словам Ляшко, для выполнения плана вакцинации (до конца 2021 г вакцинировать 70% взрослого населения) нужно вакцинировать 6 млн человек ежемесячно и по 220 тысяч ежесуточно. Об этом речь шла в эфире канала «Украина 24». По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины получили 334 576 украинцев (начали с 24 февраля). Для сравнения: Германия вакцинирует 650 000 чел. в сутки
Вся информация есть в интернете, источников много.
Но некоторым подавай только "идеологически-верные" источники, рекомендованные госдепом и FDA, с мокрой печатью и подписью "ответственного лица".
Но даже если им и такие найти - то всё равно скажут, что "это другое", "вы всьо врёти".
Я, и не только я, дал информацию. Верить или не верить, доказывать или опровергать, искать "идеологически-верные источники", одобренные "Министерством Правды", или просвещать плоскоземельцев-прививочников другими способами, - не нанимался. Их "известно что" исправит
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 08 кві, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
В рамках программы COVAX почти 38,4 млн доз вакцин против COVID-19 поступило в 102 страны на шести континентах через шесть недель после начала поставок. Об этом сообщает Reuters.
10 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросил поддержки Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах. https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/4-m ... 89888.html
Lady_N написав:10 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и попросил поддержки Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах.
Не могу в очередной раз не напомнить великую фразу великого артиста: "Украина если честно напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых - готова принять в любом количестве с любой стороны". https://youtu.be/IAylBO5NkiQ?t=269
Starikan написав:А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?
Не важно. Если принести ссылку,что " не абы кто.. а само должностное лицо Китая" сказало, то рашесвинская пропаганда вдруг становится почти правдой. Что таким дерьмоносителям вкладчикам как раз и надо.
Во-первых, это фейк. Если бы это было правдой, то уже бы давно указали геолокацию этих объектов. От разведки сейчас ничего не спрячешь.
Во-вторых, если бы это реально были американские биолаборатории, которые действительно готовили бы уничтожение россиян, то подавляющее население Украины это бы только приветствовало, а местные жители бесплатно кормили бы американцев, которые там работают во имя этой благородной цели.
В-третьих, почему Китай делает вид, что ведется на эту русскую дезу и верит в лаборатории? Никто так не выигрывает от срача между Америкой и пида-рашкой, как Китай. Их геополитический интерес как можно сильнее надрочить Хуйла на Америку. Вот и поддрачивают.
это даже дерьмоноситель прекрасно знает. По хорошему за такое его должны были бы кончать на форуме. Надолго. Невзирая на ранги и регалии . По закону военного времени.
Libo написав:Если бы это было правдой, то уже бы давно указали геолокацию этих объектов. От разведки сейчас ничего не спрячешь.
Та даже от местных не спрячешь. Рашеваны рассказывают, что "одна из них недалеко от границы с Крымом". На Херсонщине? Это в каком селе? Хорлы? все,что нужно знать об информации, которую носят сюда эти вкладчики
Хто щось знає про імунітет не антитілами, а клітинним?
Бо який-то сюр: у всієї родини антитіла, а в мене вже третій раз перевіряю -- нема. При чому ПЦР теж тільки в мене був негативним. Але хворів за осінь-зиму двічі (температура, кашель, горло і т.д, поясниця)). Нюх, правда, не пропадав.
Може бути варіант, що ніякого (ні клітинного, ні антитілами) імунітету нема. Але ж одужав. І без запалення.
detroytred написав:Хто щось знає про імунітет не антитілами, а клітинним? Бо який-то сюр: у всієї родини антитіла, а в мене вже третій раз перевіряю -- нема. При чому ПЦР теж тільки в мене був негативним. Але хворів за осінь-зиму двічі (температура, кашель, горло і т.д, поясниця)). Нюх, правда, не пропадав. Може бути варіант, що ніякого (ні клітинного, ні антитілами) імунітету нема. Але ж одужав. І без запалення.
Старший сын с женой переболели в легкой форме, ПЦР был +, после болезни ПЦР-, но антител нет от слова совсем у обоих.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 08 кві, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Всетаки странная наша медицина. Позвонили сегодня в 8 утра и сказали "Вы бы не могли до 10 утра снова прийти сдать повторный ПЦР тест? А то первый тест результат под сомнением." Это как? У них с реактивами проблемы или с мозгами?
зачем вам тест ??? есть подозрение - изолируйтесь на 14 дней или на 10ть, будут жалобы на здоровье серьезней чем насморк и больше 38 будете сдавать тесты