Додано: Чет 08 кві, 2021 20:29

Hotab написав: Starikan написав: А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях? А вообще кто-нибудь видел или что-то знает об этих лабораториях?

Не важно. Если принести ссылку,что " не абы кто.. а само должностное лицо Китая" сказало, то рашесвинская пропаганда вдруг становится почти правдой. Что таким дерьмоносителям вкладчикам как раз и надо. Не важно. Если принести ссылку,что " не абы кто.. а само должностное лицо Китая" сказало, то рашесвинская пропаганда вдруг становится почти правдой. Что таким дерьмоносителям вкладчикам как раз и надо.

Во-первых, это фейк. Если бы это было правдой, то уже бы давно указали геолокацию этих объектов. От разведки сейчас ничего не спрячешь.Во-вторых, если бы это реально были американские биолаборатории, которые действительно готовили бы уничтожение россиян, то подавляющее население Украины это бы только приветствовало, а местные жители бесплатно кормили бы американцев, которые там работают во имя этой благородной цели.В-третьих, почему Китай делает вид, что ведется на эту русскую дезу и верит в лаборатории? Никто так не выигрывает от срача между Америкой и пида-рашкой, как Китай. Их геополитический интерес как можно сильнее надрочить Хуйла на Америку. Вот и поддрачивают.Это тезисно. Могу раскрыть тему полнее.