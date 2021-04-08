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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:23
kluychkooleg написав: Uppi написав:
Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:25
Hotab написав:
Баблонавт
А как у нас соотносятся цифры для Украины и эрэфии за 2020 год?
Украина:
Официально ковидных смертей 18.6 тысяч
Избыточная смертность 35 тысяч.
Эрэфия:
Официально ковидных смертей 57 тысяч, а избыточная смертность 320 тысяч. Ничего не кажется подозрительным??
кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники
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