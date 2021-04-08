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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3115311631173118

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:23

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.

тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:25

  Hotab написав:Баблонавт
А как у нас соотносятся цифры для Украины и эрэфии за 2020 год?
Украина:
Официально ковидных смертей 18.6 тысяч
Избыточная смертность 35 тысяч.

Эрэфия:
Официально ковидных смертей 57 тысяч, а избыточная смертность 320 тысяч.


Ничего не кажется подозрительным??

кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:52

detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.

А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:55

yama
З тих алгоритмів, що читав вибираєте один два пункти вакцинації, їдете до них кажете, що ви блогер ютуба (або людина не публічна але будете хвалити вакцинацію) і просто прагнете уколотися залишковими дозами. Лишаєте телефон. Вони вам кажуть ваш телефон дуже важливий для нас. І чекаєте віддзвону.

Але зараз на піку (?) пертися в поліклініку на ваш вибір.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:12

  stargazer написав:detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.

А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?

Може бути й так.

Але в родині:
1. В легкоперехворівшого - антитіла 8.
2. В важкоперехворівшого - 12.
3. В мене (хворівшого середнє причому двічі, разом з ними і без них -- температура, горло, кашель, але без запалення) - 0,27.

Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:18

  Hotab написав:
Та даже от местных не спрячешь. Рашеваны рассказывают, что "одна из них недалеко от границы с Крымом". На Херсонщине? Это в каком селе? Хорлы?


Может быть даже экскурсии для желающих устраивают на лабораторных объектах. ) Херсон присутствует - Херсонська діагностична лабораторія
https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/ ... rogram-uk/
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники

Были ранее. И ты знаешь,где их искать ,если хочешь перепроверить. Если ты хочешь , чтобы я повторно их привел - платная опция. Обращайся.
Hotab
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