тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:23
тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:25
кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:52
detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.
А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:55
yama
З тих алгоритмів, що читав вибираєте один два пункти вакцинації, їдете до них кажете, що ви блогер ютуба (або людина не публічна але будете хвалити вакцинацію) і просто прагнете уколотися залишковими дозами. Лишаєте телефон. Вони вам кажуть ваш телефон дуже важливий для нас. І чекаєте віддзвону.
Але зараз на піку (?) пертися в поліклініку на ваш вибір.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:12
Може бути й так.
Але в родині:
1. В легкоперехворівшого - антитіла 8.
2. В важкоперехворівшого - 12.
3. В мене (хворівшого середнє причому двічі, разом з ними і без них -- температура, горло, кашель, але без запалення) - 0,27.
Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:18
Может быть даже экскурсии для желающих устраивают на лабораторных объектах. ) Херсон присутствует - Херсонська діагностична лабораторія
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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