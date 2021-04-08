тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:23
тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:25
кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:52
detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.
А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:55
yama
З тих алгоритмів, що читав вибираєте один два пункти вакцинації, їдете до них кажете, що ви блогер ютуба (або людина не публічна але будете хвалити вакцинацію) і просто прагнете уколотися залишковими дозами. Лишаєте телефон. Вони вам кажуть ваш телефон дуже важливий для нас. І чекаєте віддзвону.
Але зараз на піку (?) пертися в поліклініку на ваш вибір.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:12
Може бути й так.
Але в родині:
1. В легкоперехворівшого - антитіла 8.
2. В важкоперехворівшого - 12.
3. В мене (хворівшого середнє причому двічі, разом з ними і без них -- температура, горло, кашель, але без запалення) - 0,27.
Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:18
Может быть даже экскурсии для желающих устраивают на лабораторных объектах. ) Херсон присутствует - Херсонська діагностична лабораторія
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:15
.
Спасибо за ссылку.
Т.е. лаборатории есть.
"Донор – Міністерство оборони США" - правда.
И лабораторий, действительно, 16 штук.
Чем они занимаются - при большом желании можно придумать многое. На политветке как-то обвиняли их в работе по уменьшению/уничтожению населения Украины или, как минимум, в экспериментах над украинцами. Что-то китайцы, действительно, сказали - уже давал ссылку
И что?
Мало здесь было арифметики будивельника, теперь появился фсб-шный провокатор Libo.
Когда Hotab пишет о России, я могу с ним в чём-то не соглашаться, но, по крайней мере, верю в его искренность.
Что касается Libo, могу только повторить Станиславского: "Не верю!". Чистая провокация.
И ещё раз.
Какое отношение этот вопрос имеет к теме ветки?
Здесь и сейчас актуален для форумчан вопрос, откуда взялся вирус - с уханьского рынка, из уханьской же лаборатории или из американской лаборатории.
Или сейчас начнём обсуждать теории о заговоре рептилоидов (масонов, Гейтса, ...) с целью ...?
С лёгкой подачи развели срач на несколько страниц. Кому-то мало политпомойки?
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:24
Что вам даст телефон моего семейного врача и регистратуры моей поликлиники?
А последовательность - позвонил семейному врачу, та дала телефон человека в регистратуре, который записывает в очередь, через день позвонили - приходите. Все.
У других была другая последовательность - читали в Инете, где именно делают прививки всем желающим, брали декларацию от семейного врача, ехали без записи, прививались.
У нас в детской инфекционке прививали всех желающих несколько дней.
Я так понимаю, в начале вакцинации (а она стартовала в нашем городе примерно 22-24 марта) должны были вакцинировать врачей, но они массово отказывались, и вакцину просто не знали куда девать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:29
Есть еще вариант с антителами которые не определяются конкретным тестом. Там обычно используют тест на антитела к S белку, иногда на N белок вируса, в большинстве случаев антитела на них после болезни есть.
Определение Т клеточного иммунитета - процедура гораздо более сложная чем проверка наличия антител, на потоке такие вещи не делают.
Востаннє редагувалось IgA в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|