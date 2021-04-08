Я твое ФСБ вместе с подполковником Путиным на х. вертел. Как и всю вашу вонючую пида-рашку. Жывотные.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:32
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг
.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются
.
Это не манипуляция рашешвайнов и их агента вкладчика??
Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.
Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??
4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?
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