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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3116311731183119

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:32

  ЛАД написав:Мало здесь было арифметики будивельника, теперь появился фсб-шный провокатор Libo.


Я твое ФСБ вместе с подполковником Путиным на х. вертел. Как и всю вашу вонючую пида-рашку. Жывотные. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Т.е. лаборатории есть.
"Донор – Міністерство оборони США" - правда.
И лабораторий, действительно, 16 штук.

Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг


.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются

.
Это не манипуляция рашешвайнов и их агента вкладчика??
Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.
Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??
4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?
Hotab
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  #<1 ... 3116311731183119
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