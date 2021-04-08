Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3116311731183119 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Чет 08 кві, 2021 23:32 ЛАД написав: Мало здесь было арифметики будивельника, теперь появился фсб-шный провокатор Libo.

Мало здесь было арифметики будивельника, теперь появился фсб-шный провокатор



Я твое ФСБ вместе с подполковником Путиным на х. вертел. Как и всю вашу вонючую пида-рашку. Жывотные. Я твое ФСБ вместе с подполковником Путиным на х. вертел. Как и всю вашу вонючую пида-рашку. Жывотные. Libo 2

Повідомлень: 9592 З нами з: 14.11.11 Подякував: 381 раз. Подякували: 4204 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Т.е. лаборатории есть.

"Донор – Міністерство оборони США" - правда.

И лабораторий, действительно, 16 штук.

Т.е. лаборатории есть."Донор – Міністерство оборони США" - правда.И лабораторий, действительно, 16 штук.

Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг





.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются



.

Это не манипуляция рашешвайнов и их агента вкладчика??

Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.

Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??

4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США? Так а как наличиелабораторий делает их вдруг.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....Возьмите для примера Украину. США16 биологических лабораторий только в Украине. Почему СШАтак много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаютсяЭто не манипуляция рашешвайнов и их агента вкладчика??Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США? Hotab

Повідомлень: 3593 З нами з: 15.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3116311731183119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32