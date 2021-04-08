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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3114311531163117

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:55

yama
З тих алгоритмів, що читав вибираєте один два пункти вакцинації, їдете до них кажете, що ви блогер ютуба (або людина не публічна але будете хвалити вакцинацію) і просто прагнете уколотися залишковими дозами. Лишаєте телефон. Вони вам кажуть ваш телефон дуже важливий для нас. І чекаєте віддзвону.

Але зараз на піку (?) пертися в поліклініку на ваш вибір.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:12

  stargazer написав:detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.

А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?

Може бути й так.

Але в родині:
1. В легкоперехворівшого - антитіла 8.
2. В важкоперехворівшого - 12.
3. В мене (хворівшого середнє причому двічі, разом з ними і без них -- температура, горло, кашель, але без запалення) - 0,27.

Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:18

  Hotab написав:
Та даже от местных не спрячешь. Рашеваны рассказывают, что "одна из них недалеко от границы с Крымом". На Херсонщине? Это в каком селе? Хорлы?


Может быть даже экскурсии для желающих устраивают на лабораторных объектах. ) Херсон присутствует - Херсонська діагностична лабораторія
https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/ ... rogram-uk/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:кажеться - отсутствие ссылок на первоисточники

Были ранее. И ты знаешь,где их искать ,если хочешь перепроверить. Если ты хочешь , чтобы я повторно их привел - платная опция. Обращайся.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:24

  yama написав:
  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.


Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.

тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения


Что вам даст телефон моего семейного врача и регистратуры моей поликлиники?
А последовательность - позвонил семейному врачу, та дала телефон человека в регистратуре, который записывает в очередь, через день позвонили - приходите. Все.
У других была другая последовательность - читали в Инете, где именно делают прививки всем желающим, брали декларацию от семейного врача, ехали без записи, прививались.
У нас в детской инфекционке прививали всех желающих несколько дней.
Я так понимаю, в начале вакцинации (а она стартовала в нашем городе примерно 22-24 марта) должны были вакцинировать врачей, но они массово отказывались, и вакцину просто не знали куда девать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:29

  detroytred написав:Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.


Есть еще вариант с антителами которые не определяются конкретным тестом. Там обычно используют тест на антитела к S белку, иногда на N белок вируса, в большинстве случаев антитела на них после болезни есть.

Определение Т клеточного иммунитета - процедура гораздо более сложная чем проверка наличия антител, на потоке такие вещи не делают.
Востаннє редагувалось IgA в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Т.е. лаборатории есть.
"Донор – Міністерство оборони США" - правда.
И лабораторий, действительно, 16 штук.

Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг


.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются

.

Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.
Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??
4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть шанс что Польша подкинет АстраЗенеки: те кому надо вакцинироваться отказываются, а те кто хочет вакцинироваться чем угодно - не могут из-за ограничений
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,171710,269 ... zepic.html

Видно прочитали про харьковский опыт вакцинирования вне очереди и решили внедрить у себя
https://businessinsider.com.pl/wiadomos ... ie/tbx18g4
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:58

Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.
По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте.
https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm

Неувязочка получается... :?
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