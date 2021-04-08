yama З тих алгоритмів, що читав вибираєте один два пункти вакцинації, їдете до них кажете, що ви блогер ютуба (або людина не публічна але будете хвалити вакцинацію) і просто прагнете уколотися залишковими дозами. Лишаєте телефон. Вони вам кажуть ваш телефон дуже важливий для нас. І чекаєте віддзвону.
Але зараз на піку (?) пертися в поліклініку на ваш вибір.
stargazer написав:detroytred Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися. До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.
А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
Може бути й так.
Але в родині: 1. В легкоперехворівшого - антитіла 8. 2. В важкоперехворівшого - 12. 3. В мене (хворівшого середнє причому двічі, разом з ними і без них -- температура, горло, кашель, але без запалення) - 0,27.
Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
Uppi написав:Подскажите желающие провакцинироваться когда будут митинговать под кабмином ? А то вакцины нет и не придвидется . А то тут про вакцину спорят и ждут как манну небесную. А их нах послали на танковой.
Из моего окружения все, кто хотел, уже привились. И я в том числе.
тем не менее последовательность действий телефоны адреса и так далее вы не выложили ни в публичный доступ ни даже в приватные сообщения
Что вам даст телефон моего семейного врача и регистратуры моей поликлиники? А последовательность - позвонил семейному врачу, та дала телефон человека в регистратуре, который записывает в очередь, через день позвонили - приходите. Все. У других была другая последовательность - читали в Инете, где именно делают прививки всем желающим, брали декларацию от семейного врача, ехали без записи, прививались. У нас в детской инфекционке прививали всех желающих несколько дней. Я так понимаю, в начале вакцинации (а она стартовала в нашем городе примерно 22-24 марта) должны были вакцинировать врачей, но они массово отказывались, и вакцину просто не знали куда девать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Скоріш за все (моя версія), як і в родичів колеги Старікана -- імунітет не на антитілах.
Есть еще вариант с антителами которые не определяются конкретным тестом. Там обычно используют тест на антитела к S белку, иногда на N белок вируса, в большинстве случаев антитела на них после болезни есть.
Определение Т клеточного иммунитета - процедура гораздо более сложная чем проверка наличия антител, на потоке такие вещи не делают.
Востаннє редагувалось IgA в Чет 08 кві, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Т.е. лаборатории есть. "Донор – Міністерство оборони США" - правда. И лабораторий, действительно, 16 штук.
Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг
.... по поводу американских биолабораторий в Украине .... Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются
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Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные. Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США?? 4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?
Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев. По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте. https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm
Lady_N , как показывается практика прошлого года, избыточных в Украине вдвое больше,чем чисто ковидных. Если повторится история ноября-декабря (в эти месяцы в Украине избыточная смертность превысила ковидную в 2-3 раза), то нынешние 400+- ежесуточных ковидных смертей превратится в 1000 избыточных за сутки. Это не очень хорошая цифра. Если она не упадет в ближайшие дни благодаря локдауну и потеплению, ,мы в мае-июне ,когда выйдет оф.стата апреля, кого-то удивим очень.