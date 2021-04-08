Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев. По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте. https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm
Неувязочка получается...
Верить Ляшко - себя не уважать. Это не Главсанврач, а просто клоун, бессмысленно протирающий свое кресло. Назначить это невнятное аморфное желе на такую должность во время эпидемии мог только 95ый квартал.
"Цікаві досліди..." від ПРЕЗидента "6 апреля на селекторном совещании у президента Украины, он дал строгое распоряжение выяснить причину роста заболеваемости в Черновицкой области, и принять строгие меры для предотвращения её распространения. Да-да, так и сказал. Правда рост там начался в середине января, а с конца марта пошло снижение. А на дворе уже апрель, но это не важно, главное что президент болеет за народ. "
Lady_N написав:Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.
Зате по вакцинації на останніх:
У першому кварталі 2021 року всього 232 тис. українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Для порівняння: африканська країна Руанда, в якій проживає втричі менше людей, ніж в Україні, вже дала перші дози 349 тис. громадянам. Навіть сільська Монголія, з населенням розміром з Дніпропетровську область України (3,3 млн осіб), вже надала першу дозу вакцини 290 тис. осіб. https://nv.ua/ukr/opinion/rosiya-ukraji ... 52968.html
Тому тут ламання списів нічого не змінює. Якщо людина хоче жити, то і в 104 роки долає ковід. Можливо звичайно, очікувана тривалість життя бабці при цьому знизиться.
Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев. По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте. https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm Неувязочка получается...
Верить Ляшко - себя не уважать. Это не Главсанврач, а просто клоун, бессмысленно протирающий свое кресло. Назначить это невнятное аморфное желе на такую должность во время эпидемии мог только 95ый квартал.
Узбагойтесь оба. Ляшко приводит правильные цифры на 1 млн населения, загляните в тот же Worldometers. СМИ, разумеется, приводят худшие цифры (полная заболеваемость) ради хайпа.
lapay написав:Віруючи в церкву ходять, а таких меншість. Тих, хто вірить в рептілоїдні вакцини, які контролюють мозок чи змінять генетичний код, мабуть, вже більше за перших.
Не всі, що ходять в церкву релігійно віруючі, я би навіть сказав, що таких небагато серед них. От якраз і невіруючі і не матеріалісти тут найбільше страждають за ковідними страстями. А за чипами, коли їх насправді почнуть роздавати, то ще ажіотаж буде - сьогоднішня дата може ще ввійде в історію нарівні з 12 квітня.
Ой+ написав:Не всі, що ходять в церкву релігійно віруючі, я би навіть сказав, що таких небагато серед них. От якраз і невіруючі і не матеріалісти тут найбільше страждають за ковідними страстями.
Атеїсти, як не дивно, більші гуманісти, за віруючих, по дослідженням, вони, якраз, розуміють, чим ковід відрізняється від грипу, і що треба робити, на відміну від тих, кому на інших начхати.
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.
lapay написав:Атеїсти, як не дивно, більші гуманісти, за віруючих, по дослідженням, вони, якраз, розуміють, чим ковід відрізняється від грипу, і що треба робити, на відміну від тих, кому на інших начхати.
Атеїсти також часто себе поводили не зовсім гуманно на різних історичних відрізках, та Бог їм суддя.