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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3116311731183119>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:17

  Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.
По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте.
https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm

Неувязочка получается... :?

Верить Ляшко - себя не уважать.
Это не Главсанврач, а просто клоун, бессмысленно протирающий свое кресло.
Назначить это невнятное аморфное желе на такую должность во время эпидемии мог только 95ый квартал.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Цікаві досліди..." від ПРЕЗидента
"6 апреля на селекторном совещании у президента Украины, он дал строгое распоряжение выяснить причину роста заболеваемости в Черновицкой области, и принять строгие меры для предотвращения её распространения. Да-да, так и сказал. Правда рост там начался в середине января, а с конца марта пошло снижение. А на дворе уже апрель, но это не важно, главное что президент болеет за народ. "

https://www.facebook.com/photo/?fbid=21 ... 9528730373

Болеет за народ, правда с трехмесячным опозданием... :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 09 кві, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.


Зате по вакцинації на останніх:
У першому кварталі 2021 року всього 232 тис. українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Для порівняння: африканська країна Руанда, в якій проживає втричі менше людей, ніж в Україні, вже дала перші дози 349 тис. громадянам. Навіть сільська Монголія, з населенням розміром з Дніпропетровську область України (3,3 млн осіб), вже надала першу дозу вакцини 290 тис. осіб.
https://nv.ua/ukr/opinion/rosiya-ukraji ... 52968.html


Тому тут ламання списів нічого не змінює. Якщо людина хоче жити, то і в 104 роки долає ковід. Можливо звичайно, очікувана тривалість життя бабці при цьому знизиться.

Колумбійка у 104 роки двічі поборола Сovid-19 https://wz.lviv.ua/news/433030-kolumbii ... a-sovid-19

Іспанські лікарі провели аплодисментами 104-річну пацієнтку, яка вилікувалася від Covid-19 https://apostrophe.ua/ua/article/lime/l ... d-19/36847


Віруючим не повинні боятися смерті, бо їх чекає вічне життя, матеріалісти мають розуміти, що матерія переходить у інші форми і це процес неминучий.
https://naked-science.ru/article/nakeds ... essmertiya
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:28

  stargazer написав:До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників.
дайте посилання на це відео
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:48

yama
https://www.youtube.com/watch?v=jQJiHaPXN0Q
1:39 можливо чіткіше буде як викладе текст в інстаграмі пізніше
Востаннє редагувалось stargazer в П'ят 09 кві, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:48

  antey1969 написав:
  Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.
По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте.
https://news.obozrevatel.com/society/ly ... nizkim.htm
Неувязочка получается... :?
Верить Ляшко - себя не уважать.
Это не Главсанврач, а просто клоун, бессмысленно протирающий свое кресло.
Назначить это невнятное аморфное желе на такую должность во время эпидемии мог только 95ый квартал.

Узбагойтесь оба.
Ляшко приводит правильные цифры на 1 млн населения, загляните в тот же Worldometers.
СМИ, разумеется, приводят худшие цифры (полная заболеваемость) ради хайпа.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Віруючим не повинні боятися смерті, бо їх чекає вічне життя, матеріалісти мають розуміти, що матерія переходить у інші форми і це процес неминучий.

Віруючи в церкву ходять, а таких меншість. Тих, хто вірить в рептілоїдні вакцини, які контролюють мозок чи змінять генетичний код, мабуть, вже більше за перших.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Віруючи в церкву ходять, а таких меншість. Тих, хто вірить в рептілоїдні вакцини, які контролюють мозок чи змінять генетичний код, мабуть, вже більше за перших.


Не всі, що ходять в церкву релігійно віруючі, я би навіть сказав, що таких небагато серед них. От якраз і невіруючі і не матеріалісти тут найбільше страждають за ковідними страстями.
А за чипами, коли їх насправді почнуть роздавати, то ще ажіотаж буде - сьогоднішня дата може ще ввійде в історію нарівні з 12 квітня.
Ілон Маск показав мавпу з вживленим у мозок чіпом...
А сьогодні, 9 квітня, було опубліковано відео, яке демонструє, як мавпа за допомогою чіпа грає в просту відеогру Pong "силою думки".
https://www.unian.ua/games/ilon-mask-po ... Tk3NzIuMTQ.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Не всі, що ходять в церкву релігійно віруючі, я би навіть сказав, що таких небагато серед них. От якраз і невіруючі і не матеріалісти тут найбільше страждають за ковідними страстями.

Атеїсти, як не дивно, більші гуманісти, за віруючих, по дослідженням, вони, якраз, розуміють, чим ковід відрізняється від грипу, і що треба робити, на відміну від тих, кому на інших начхати.
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.

Ну от і до них добрався британець.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Атеїсти, як не дивно, більші гуманісти, за віруючих, по дослідженням, вони, якраз, розуміють, чим ковід відрізняється від грипу, і що треба робити, на відміну від тих, кому на інших начхати.


Атеїсти також часто себе поводили не зовсім гуманно на різних історичних відрізках, та Бог їм суддя.
У філософських колах США поширене визначення атеїзму, як варіанту віри, як специфічного різновиду релігії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%B7%D0%BC


Агностики потолерантніші.
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