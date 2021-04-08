Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте. Неувязочка получается...
Верить Ляшко - себя не уважать.
Узбагойтесь оба. Ляшко приводит правильные цифры на 1 млн населения, загляните в тот же Worldometers. СМИ, разумеется, приводят худшие цифры (полная заболеваемость) ради хайпа.
Заглянули. По смертности на 1 млн.населения в Европе Украина на 31 месте из 48. Все равно не сходится с данными Ляшка... А в абсолютных цифрах - да, 8-е место, как и пишут СМИ. https://www.worldometers.info/coronavirus/
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.
Ну от і до них добрався британець.
Не стесняйтесь, смотрите шире. Сегодня РФ на пятом месте в мире по кол-ву заболевших