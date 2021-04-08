Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте. Неувязочка получается...
Верить Ляшко - себя не уважать.
Узбагойтесь оба. Ляшко приводит правильные цифры на 1 млн населения, загляните в тот же Worldometers. СМИ, разумеется, приводят худшие цифры (полная заболеваемость) ради хайпа.
Заглянули. По смертности на 1 млн.населения в Европе Украина на 31 месте из 48. Все равно не сходится с данными Ляшка... А в абсолютных цифрах - да, 8-е место, как и пишут СМИ. https://www.worldometers.info/coronavirus/
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.
Ну от і до них добрався британець.
Не стесняйтесь, смотрите шире. Сегодня РФ на пятом месте в мире по кол-ву заболевших
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.
Ну от і до них добрався британець.
Не стесняйтесь, смотрите шире. Сегодня РФ на пятом месте в мире по кол-ву заболевших
Эти места вообще бессмысленно обсуждать. Не верю ни одной цифре по Африке и большинству стран Азии. Или у них какой-то специфический иммунитет (как многие считают в отношении японцев).
В Бразилии зарегистрировано более 330 000 смертей от Covid, уступая только США, и эксперты предупреждают, что нынешний рост числа случаев заболевания может не достигнуть пика в течение нескольких недель. Президент Бразилии весьма скептически относится к необходимости принятия решительных мер для борьбы с пандемией: - он назвал Covid "просто маленьким гриппом"; - отверг общенациональную изоляцию, заявив, что такие меры только сделают бедных беднее; - назвал губернаторов штатов и мэров, которые наложили изоляцию, "тиранами"; - поставил под сомнение эффективность и безопасность уколов и сказал, что не будет вакцинирован; - пошутил, что укол Pfizer может «превратить людей в крокодилов»; - отказался от возможности закупить миллионы доз вакцины; - велел людям «перестать ныть» о ситуации. Он продолжает выступать против запретов, но теперь его правительство активизировало свои усилия по вакцинации населения страны, насчитывающего более 200 миллионов человек. Правительство заказало, в частности, 100 миллионов доз вакцины, произведенной китайской фирмой Sinovac. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56663217
Впервые за восемь дней количество пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии во Франции упало на 24 случая до 5705. Между тем, Франция зарегистрировала 10-миллионную прививку против Covid, и только вчера было сделано рекордное количество прививок - 437 000. Число заболевших в Германии за последние 24 часа превысило 25 000 человек.
Нидерланды и Португалия присоединились к нескольким другим странам по ограничению использования препарата Oxford-AstraZeneca лицами старше 60 лет после того, как EMA сообщило о возможной причинной связи с очень редкими тромбами. Министр здравоохранения Франции сказал, что любому человеку младше 55 лет, который уже получил первую дозу AZ, будет предложена другая вакцина для второй прививки. https://www.bbc.com/news/world/europe