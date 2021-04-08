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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3116311731183119

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:48

  Starikan написав:
  antey1969 написав:
  Lady_N написав:Главный санврач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м.
По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте.
Неувязочка получается... :?
Верить Ляшко - себя не уважать.

Узбагойтесь оба.
Ляшко приводит правильные цифры на 1 млн населения, загляните в тот же Worldometers.
СМИ, разумеется, приводят худшие цифры (полная заболеваемость) ради хайпа.

Заглянули. По смертности на 1 млн.населения в Европе Украина на 31 месте из 48. Все равно не сходится с данными Ляшка... :? А в абсолютных цифрах - да, 8-е место, как и пишут СМИ.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Атеїсти також часто себе поводили не зовсім гуманно на різних історичних відрізках, та Бог їм суддя.

У філософських колах США поширене визначення атеїзму, як варіанту віри, як специфічного різновиду релігії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%B7%D0%BC



Агностики потолерантніші.

Я про гуманізм сучасних атеїстів, і віруючих, а не про інквізицію чи червоні репресії. Американським філософам бажано в своїх, американських мізках розібратись, як віруючі вибрали "гуманіста" Трампа.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:57

  lapay написав:
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.

Ну от і до них добрався британець.


Не стесняйтесь, смотрите шире. Сегодня РФ на пятом месте в мире по кол-ву заболевших :D
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:08

  Lady_N написав:
  lapay написав:
В Москве зарегистрировали максимальное с 30 января количество новых заражений за сутки — 2 421. Отметку 2 тыс. заболевших в сутки Москва перешагнула еще накануне. До этого в течение четырех дней в столице уровень заболевших держался ниже этой отметки.
Ну от і до них добрався британець.
Не стесняйтесь, смотрите шире. Сегодня РФ на пятом месте в мире по кол-ву заболевших :D

Эти места вообще бессмысленно обсуждать. Не верю ни одной цифре по Африке и большинству стран Азии. Или у них какой-то специфический иммунитет (как многие считают в отношении японцев).
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Эти места вообще бессмысленно обсуждать.

Потому я и сужу об успехах по избыточной смертности. Украина только +6% закопала,и это неплохо на общем фоне. Правда нынешняя весна наверное подровняет Украину.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:04

В Бразилии зарегистрировано более 330 000 смертей от Covid, уступая только США, и эксперты предупреждают, что нынешний рост числа случаев заболевания может не достигнуть пика в течение нескольких недель.
Президент Бразилии весьма скептически относится к необходимости принятия решительных мер для борьбы с пандемией:
- он назвал Covid "просто маленьким гриппом";
- отверг общенациональную изоляцию, заявив, что такие меры только сделают бедных беднее;
- назвал губернаторов штатов и мэров, которые наложили изоляцию, "тиранами";
- поставил под сомнение эффективность и безопасность уколов и сказал, что не будет вакцинирован;
- пошутил, что укол Pfizer может «превратить людей в крокодилов»;
- отказался от возможности закупить миллионы доз вакцины;
- велел людям «перестать ныть» о ситуации.
Он продолжает выступать против запретов, но теперь его правительство активизировало свои усилия по вакцинации населения страны, насчитывающего более 200 миллионов человек. Правительство заказало, в частности, 100 миллионов доз вакцины, произведенной китайской фирмой Sinovac.
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56663217
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:30

Впервые за восемь дней количество пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии во Франции упало на 24 случая до 5705. Между тем, Франция зарегистрировала 10-миллионную прививку против Covid, и только вчера было сделано рекордное количество прививок - 437 000.
Число заболевших в Германии за последние 24 часа превысило 25 000 человек.

Нидерланды и Португалия присоединились к нескольким другим странам по ограничению использования препарата Oxford-AstraZeneca лицами старше 60 лет после того, как EMA сообщило о возможной причинной связи с очень редкими тромбами. Министр здравоохранения Франции сказал, что любому человеку младше 55 лет, который уже получил первую дозу AZ, будет предложена другая вакцина для второй прививки.
https://www.bbc.com/news/world/europe
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:35

Кличко призвал правительство объявить общенациональный локда

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289606/
М-да... пора валить из страны на отдых, причем срочно и надолго
antey1969
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