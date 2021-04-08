Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:04

В Бразилии зарегистрировано более 330 000 смертей от Covid, уступая только США, и эксперты предупреждают, что нынешний рост числа случаев заболевания может не достигнуть пика в течение нескольких недель.Президент Бразилии весьма скептически относится к необходимости принятия решительных мер для борьбы с пандемией:- он назвал Covid "просто маленьким гриппом";- отверг общенациональную изоляцию, заявив, что такие меры только сделают бедных беднее;- назвал губернаторов штатов и мэров, которые наложили изоляцию, "тиранами";- поставил под сомнение эффективность и безопасность уколов и сказал, что не будет вакцинирован;- пошутил, что укол Pfizer может «превратить людей в крокодилов»;- отказался от возможности закупить миллионы доз вакцины;- велел людям «перестать ныть» о ситуации.Он продолжает выступать против запретов, но теперь его правительство активизировало свои усилия по вакцинации населения страны, насчитывающего более 200 миллионов человек. Правительство заказало, в частности, 100 миллионов доз вакцины, произведенной китайской фирмой Sinovac.