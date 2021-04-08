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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3117311831193120 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:25 ЛАД написав: Hotab написав: antey1969 , рано.

В конце июня на Ионическое море по автобанам Европы . С ночевочкой в пути на озере Охрид со стакашкой вискарика ..Ммммм...

А к обеду войти в бирюзовое море... , рано.В конце июня на Ионическое море по автобанам Европы . С ночевочкой в пути на озере Охрид со стакашкой вискарика ..Ммммм...А к обеду войти в бирюзовое море...

Красиво...

Вот только будет ли реально?

Будут ли нас туда пускать??? Красиво...Вот только будет ли реально?Будут ли нас туда пускать???

Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что. Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что. Hotab

Повідомлень: 3595 З нами з: 15.02.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:40 stargazer написав: detroytred

Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.

До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.



А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження? Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?

Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно. Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно. Tat_888

Повідомлень: 132 З нами з: 11.06.15 Подякував: 381 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:04 Tat_888 написав: stargazer написав: detroytred

Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.

До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.



А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження? Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?

Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно. Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно.



Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. kluychkooleg Повідомлень: 563 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:08 Hotab написав: ЛАД написав: Т.е. лаборатории есть.

"Донор – Міністерство оборони США" - правда.

И лабораторий, действительно, 16 штук.

Т.е. лаборатории есть."Донор – Міністерство оборони США" - правда.И лабораторий, действительно, 16 штук.

Так а как наличие украинских лабораторий делает их вдруг





.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются



.



Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.

Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??

4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США? Так а как наличиелабораторий делает их вдруг.... по поводу американских биолабораторий в Украине ....Возьмите для примера Украину. США16 биологических лабораторий только в Украине. Почему СШАтак много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаютсяНикто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?

Кстати, я нигде не называл эти лаборатории американскими.

Да, они украинские.

Но все же ситуация не совсем аналогичная Вашим примерам.

В том виде, в котором они сейчас существуют, они созданы на американские деньги. На харьковскую пошло 1,6 млн, на днепровскую - 1,8 млн долларов. Остальные не смотрел. Если примерно то же, то на все ушло где-то около 30 млн долларов. Для амеров это копейки, для нас довольно приличная сумма. Кроме того, они выполняют ряд работ, поддерживаемых США.

Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)".

Всё это даёт возможность для спекуляций. Российских, китайских, наших "умников". Кстати, я нигденазывал эти лабораторииДа, они украинские.Но все же ситуация не совсем аналогичная Вашим примерам.В том виде, в котором они сейчас существуют, они созданы на американские деньги. На харьковскую пошло 1,6 млн, на днепровскую - 1,8 млн долларов. Остальные не смотрел. Если примерно то же, то на все ушло где-то около 30 млн долларов. Для амеров это копейки, для нас довольно приличная сумма. Кроме того, они выполняют ряд работ, поддерживаемых США.Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)".Всё это даёт возможность для спекуляций. Российских, китайских, наших "умников". ЛАД 2 Повідомлень: 18759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4743 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:09 kluychkooleg написав: Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію? Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію? stargazer Повідомлень: 1151 З нами з: 15.04.09 Подякував: 434 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:12 Hotab написав: ......

Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что. ......Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что.

Могут не пускать из-за нашей эпидобстановки. Могут не пускать из-заэпидобстановки. ЛАД 2 Повідомлень: 18759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4743 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:14 kluychkooleg написав: .......

Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. .......Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Почему? Почему? ЛАД 2 Повідомлень: 18759 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4743 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)". Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)".

У Вуханському інституті такий дозвіл був, кажанів з коронавірусом вивчали, нові віруси точно створювали і публікували про це наукові роботи. Але в усьому винні нещасні українські лабораторії. У Вуханському інституті такий дозвіл був, кажанів з коронавірусом вивчали, нові віруси точно створювали і публікували про це наукові роботи. Але в усьому винні нещасні українські лабораторії. lapay Повідомлень: 12128 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3117311831193120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32