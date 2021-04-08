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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:25
ЛАД написав: Hotab написав:antey1969
, рано.
В конце июня на Ионическое море по автобанам Европы . С ночевочкой в пути на озере Охрид со стакашкой вискарика ..Ммммм...
А к обеду войти в бирюзовое море...
Красиво...
Вот только будет ли реально?
Будут ли нас туда пускать???
Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что.
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Hotab
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:40
stargazer написав:detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.
А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно.
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Tat_888
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:04
Tat_888 написав: stargazer написав:detroytred
Як той Т-клітковий міряти не знаю, але раз антитіл нема, то легко перехворіли, або вони були невеликі і до того час вже випарувалися.
До речі в останньому своєму відео Анча Баранова не полінувалася і зробила табличку за дописами своїх підписників порівняння рівня антитіл за тестами різних шкал різних виробників. Правильно воно ба мало робиться інакше в лабораторіях з однієї сироватки, але хоч так.
А може бути що ВИ просто не захворіли на ковід коли родичі хворіли? А ваші недомагання іншого походження?
Получила cегодня результат теста на антитела IgG S-белку количественный, (сдавала в Синево).Сдавала на 25 день после первых симптомов.Результат 4292,3 AU/ml при референтных значениях до 50 отрицательный,больше 50-положительный. Покопалась в инете, цифра 50 относится к показателю ОЕ/мл (объемных единиц на мл), а "синево" цифирку выдает в AU/мл (arbitrary units).Как пересчитать одни единицы в другие пока не нашла, считать это хорошим результатом или нет пока не понятно.
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:08
Hotab написав: ЛАД написав:
Т.е. лаборатории есть.
"Донор – Міністерство оборони США" - правда.
И лабораторий, действительно, 16 штук.
Так а как наличие украинских
лабораторий делает их вдруг .... по поводу американских биолабораторий в Украине ....
Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются
.
Никто не создавал 16 лабораторий, это имевшие место украинские лаборатории. И не военные.
Сотрудничают с Пентагоном? Ну так значит если 25-я аэромобильная бригада сотрудничает с американскими инструкторами, то она уже стала бригадой морских котиков США??
4 мобильных передали Украине в ВСУ? Так они и контрбатарейные радары передали. Воинские части,их получившие,стали армией США?
Кстати, я нигде не
называл эти лаборатории американскими
.
Да, они украинские.
Но все же ситуация не совсем аналогичная Вашим примерам.
В том виде, в котором они сейчас существуют, они созданы на американские деньги. На харьковскую пошло 1,6 млн, на днепровскую - 1,8 млн долларов. Остальные не смотрел. Если примерно то же, то на все ушло где-то около 30 млн долларов. Для амеров это копейки, для нас довольно приличная сумма. Кроме того, они выполняют ряд работ, поддерживаемых США.
Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)".
Всё это даёт возможность для спекуляций. Российских, китайских, наших "умников".
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:09
kluychkooleg написав:
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію?
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stargazer
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:12
Hotab написав:
......
Думаю через тесты. Привиться вряд ли успею. Может раз разве что.
Могут не пускать из-за нашей
эпидобстановки.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:14
kluychkooleg написав:
.......
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Почему?
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:15
ЛАД написав:
Стоит заметить, что пока что далеко не все получили "Дозвіл на роботу із ОНП (особливо небезпечними патогенами)".
У Вуханському інституті такий дозвіл був, кажанів з коронавірусом вивчали, нові віруси точно створювали і публікували про це наукові роботи. Але в усьому винні нещасні українські лабораторії.
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