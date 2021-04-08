RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3119312031213122>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:03

Хто всравсь...

Глава МОЗ заявив, що в низьких темпах вакцинації в Україні винні іноземні компанії, які не постачають своєчасно вакцину.
Україна могла б робити до 13 млн щеплень на місяць, :lol: :lol: якби отримала всі заплановані вакцини. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Україна 24.

П.С. У нас 0,500 млн. прививок уже третий месяц колют и никак не доколют. А при раскладах Степанова (0,433 млн. прививок/сутки) поступивших 0,215 млн. доз Sinovac должно не хватить даже на 1 день :mrgreen:
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.07.20
Подякував: 132 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:43

  stargazer написав:
  kluychkooleg написав:Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію?


Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
kluychkooleg
 
Повідомлень: 567
З нами з: 30.12.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:46

  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.......
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Почему?


Ну сначала услышал скептис в отношении них от нескольких несвязанных друг с другом врачей.
Ну а потом как-то сделал общий анализ крови, а там все очень плохо.
Просто резко плохо.
Через несколько дней сделал в "Аналитике", потом в больнице (операцию делали) - и близко ничего похожего. Может случайный сбой, но с тех пор делаю в "Аналитике", хоть мне к ней и дальше идти. Но ходить пешком полезно.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 567
З нами з: 30.12.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:47

:arrow:
«Я позвонил в три частные больницы в моем районе, и все они сказали, что у них закончились дозы», - говорит доктор Кумар, социолог, живущий в Газиабаде на окраине Дели.

Одно из них - районная больница на 50 коек. «У нас нет запасов вакцин, и мы не принимаем заказы, потому что люди приходят делать уколы и вступают в драки (когда мы говорим им, что у нас нет запасов)», - сказал сотрудник фронт-офиса. В другой больнице, где доктор Кумар безуспешно пытался забронировать место, официальные лица заявили, что у них закончились дозы в среду вечером. «У нас нет другого выхода, кроме как отвергать людей», - сказал один из сотрудников.

Вакцинация в Индии приближается к 100 миллионам доз

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56659206
Вообще статья о проблемах с количеством производимых вакцин.
К сожалению, перспективы не очень понятны.

Генеральный директор SII Адар Пунавалла в интервью Сохини Дас сказал, что AstraZeneca направила фирме юридическое уведомление о задержках с поставкой вакцины, и что SII запросила «несколько тысяч кроров» в качестве субсидии от правительства для удвоения производства.

https://wap.business-standard.com/article/current-affairs/astrazeneca-has-sent-us-legal-notice-for-vaccine-supply-delay-poonawalla-121040700101_1.html
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 кві, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18762
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4743 раз.
Подякували: 4400 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:51

  Lady_N написав:Нидерланды и Португалия присоединились к нескольким другим странам по ограничению использования препарата Oxford-AstraZeneca лицами старше 60 лет после того, как EMA сообщило о возможной причинной связи с очень редкими тромбами. Министр здравоохранения Франции сказал, что любому человеку младше 55 лет, который уже получил первую дозу AZ, будет предложена другая вакцина для второй прививки.
https://www.bbc.com/news/world/europe


Ну все, пошел возвращать свою первую дозу. Пусть отсасывают шприцом назад.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 567
З нами з: 30.12.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:51

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до грецького колеги Нікоса Дендіаса із проханням сприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС в п’ятницю.
Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс у вівторок підтвердив у парламенті, що грецький туризм відкриється 14 травня з повною безпекою щодо коронавірусу.
В'їзд до Шенгенської зони, до якої належить Греція, залишається закритим для громадян України, які подорожують з туристичною метою.

Шенген для нас откроют в мае (даже в Грецию), только если рак на горе свистнет :roll:
А иначе - не раньше июля, вот увидите.
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.07.20
Подякував: 132 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:55

Lady_N , греки и прошлый сезон были несговорчивы. Албанцы по своей бедности вроде пускали. Но там ньюансы с транзитом через Европу. Если самолёт,то да, А вот венгры с румынами, да и болгары могут с транзитом наломать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 15.02.09
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.......
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Почему?
Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28859
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 7028 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:12

  kluychkooleg написав:
  ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.......
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Почему?


Ну сначала услышал скептис в отношении них от нескольких несвязанных друг с другом врачей.
Ну а потом как-то сделал общий анализ крови, а там все очень плохо.
Просто резко плохо.

Может потому Синево у врачей стала плохой лабораторией, что перестала/не платит платить процент за анализы врачам? :roll:

Поинтересуйтесь у врачей насчет своей "Аналитики"... часто хорошо/плохо зависит от денег... которые получают.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 09.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:19

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  kluychkooleg написав:.......
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.

Почему?
Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).

"Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 11.06.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3119312031213122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Tat_888, vanok і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1772424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.