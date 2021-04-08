Глава МОЗ заявив, що в низьких темпах вакцинації в Україні винні іноземні компанії, які не постачають своєчасно вакцину. Україна могла б робити до 13 млн щепленьна місяць, якби отримала всі заплановані вакцини. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Україна 24.
П.С. У нас 0,500 млн. прививок уже третий месяц колют и никак не доколют. А при раскладах Степанова (0,433 млн. прививок/сутки) поступивших 0,215 млн. доз Sinovac должно не хватить даже на 1 день
kluychkooleg написав:....... Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Почему?
Ну сначала услышал скептис в отношении них от нескольких несвязанных друг с другом врачей. Ну а потом как-то сделал общий анализ крови, а там все очень плохо. Просто резко плохо. Через несколько дней сделал в "Аналитике", потом в больнице (операцию делали) - и близко ничего похожего. Может случайный сбой, но с тех пор делаю в "Аналитике", хоть мне к ней и дальше идти. Но ходить пешком полезно.
«Я позвонил в три частные больницы в моем районе, и все они сказали, что у них закончились дозы», - говорит доктор Кумар, социолог, живущий в Газиабаде на окраине Дели.
Одно из них - районная больница на 50 коек. «У нас нет запасов вакцин, и мы не принимаем заказы, потому что люди приходят делать уколы и вступают в драки (когда мы говорим им, что у нас нет запасов)», - сказал сотрудник фронт-офиса. В другой больнице, где доктор Кумар безуспешно пытался забронировать место, официальные лица заявили, что у них закончились дозы в среду вечером. «У нас нет другого выхода, кроме как отвергать людей», - сказал один из сотрудников.
Вакцинация в Индии приближается к 100 миллионам доз
Генеральный директор SII Адар Пунавалла в интервью Сохини Дас сказал, что AstraZeneca направила фирме юридическое уведомление о задержках с поставкой вакцины, и что SII запросила «несколько тысяч кроров» в качестве субсидии от правительства для удвоения производства.
Lady_N написав:Нидерланды и Португалия присоединились к нескольким другим странам по ограничению использования препарата Oxford-AstraZeneca лицами старше 60 лет после того, как EMA сообщило о возможной причинной связи с очень редкими тромбами. Министр здравоохранения Франции сказал, что любому человеку младше 55 лет, который уже получил первую дозу AZ, будет предложена другая вакцина для второй прививки. https://www.bbc.com/news/world/europe
Ну все, пошел возвращать свою первую дозу. Пусть отсасывают шприцом назад.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до грецького колеги Нікоса Дендіаса із проханням сприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні. Про це повідомили у пресслужбі МЗС в п’ятницю. Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс у вівторок підтвердив у парламенті, що грецький туризм відкриється 14 травня з повною безпекою щодо коронавірусу. В'їзд до Шенгенської зони, до якої належить Греція, залишається закритим для громадян України, які подорожують з туристичною метою.
Шенген для нас откроют в мае (даже в Грецию), только если рак на горе свистнет А иначе - не раньше июля, вот увидите.
Lady_N , греки и прошлый сезон были несговорчивы. Албанцы по своей бедности вроде пускали. Но там ньюансы с транзитом через Европу. Если самолёт,то да, А вот венгры с румынами, да и болгары могут с транзитом наломать.
kluychkooleg написав:....... Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Почему?
Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).
"Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем