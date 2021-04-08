«Я позвонил в три частные больницы в моем районе, и все они сказали, что у них закончились дозы», - говорит доктор Кумар, социолог, живущий в Газиабаде на окраине Дели.



Одно из них - районная больница на 50 коек. «У нас нет запасов вакцин, и мы не принимаем заказы, потому что люди приходят делать уколы и вступают в драки (когда мы говорим им, что у нас нет запасов)», - сказал сотрудник фронт-офиса. В другой больнице, где доктор Кумар безуспешно пытался забронировать место, официальные лица заявили, что у них закончились дозы в среду вечером. «У нас нет другого выхода, кроме как отвергать людей», - сказал один из сотрудников.



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