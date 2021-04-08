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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:34
PS
И в этом году для нас открываются новые возможности в Турции. Можно будет там славно отдохнуть. Русские свиньи туда в этом году не приедут. Будет спокойно, без этой пьяни, дикарей и варваров.
Турцию могут закрыть для российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсуждает возможность закрытия Турции для российский туристов, сообщает VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли.
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Libo
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:47
После старта вакцинации в разных странах некоторые из них готовы принимать желающих из других стран для проведения иммунизации, но не все. Тем временем эксперты прогнозируют развитие такого направления "медицинского туризма".
В Америке вакцинируют всех подряд. Укропы, у которых нет местных прав, гринкарты или других местных документов, предъявляют просто наш паспорт. Смотрят только первую страницу и записывают в сертификат о вакцинации ФИО как в паспорте. Всё. Вся проверка.
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Libo
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:12
Libo написав:
После старта вакцинации в разных странах некоторые из них готовы принимать желающих из других стран для проведения иммунизации, но не все. Тем временем эксперты прогнозируют развитие такого направления "медицинского туризма".
В Америке вакцинируют всех подряд. Укропы, у которых нет местных прав, гринкарты или других местных документов, предъявляют просто наш паспорт. Смотрят только первую страницу и записывают в сертификат о вакцинации ФИО как в паспорте. Всё. Вся проверка.
Ну это надо прилетать на срок получения двух доз.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:13
Libo написав:
Турцию могут закрыть для российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсуждает возможность закрытия Турции для российский туристов, сообщает VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли.
Если туда не пустят Россию, то нас тем более.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:20
ЛАД написав: Libo написав:
Турцию могут закрыть для российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсуждает возможность закрытия Турции для российский туристов, сообщает VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли.
Если туда не пустят Россию, то нас тем более.
Так может Россию туда не по причине эпидемии не пустят?
И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.
Кроме Стамбула, конечно.
А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:21
kluychkooleg написав:
Ну это надо прилетать на срок получения двух доз.
Я для примера - неожиданно появилась лишняя вакцина. Процесс вакцинации в странах расчитывался на 100% населения. И тут вдруг обнаружилось, что после 50% темпы вакцинации резко падают, остальные просто не хотят делать прививки. Трамписты и конченные хуйлисты.
Что делать с вакциной?
А давайте колоть всем подряд или отправим в другие страны, чтоб не пропадала, в качестве гуманитарки.
К лету ее будет уже полно. Кругом.
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Libo
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:24
kluychkooleg написав:
И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.
Кроме Стамбула, конечно.
А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми.
Ты явно шаришься там по люмпенским шаражкам. Пойди в инет, посмотри там места подороже.
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Libo
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:27
ЛАД написав: Libo написав:
Турцию могут закрыть для российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсуждает возможность закрытия Турции для российский туристов, сообщает VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли.
Если туда не пустят Россию, то нас тем более.
Это не Турция планирует закрыться от российских туристов, а российские власти думают не пускать туристов, чтоб южноафриканский штамм,коего в Турции 75% по распространенности, не привозили.
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Tat_888
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:31
ЛАД написав: Libo написав:
Турцию могут закрыть для российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсуждает возможность закрытия Турции для российский туристов, сообщает VTimes со ссылкой на федерального чиновника и источник в туристической отрасли.
Если туда не пустят Россию, то нас тем более.
Ты не понял, это главный русский свин не пустит туда своих верноподанных руссишешвайнов на отдых. Турки тут ни при чем.
Пусть жрут себе водяру на Валдайской возвышенности. Нефиг ездить по миру и только позориться.
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Libo
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