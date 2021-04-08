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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:41
Libo написав: kluychkooleg написав:
И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.
Кроме Стамбула, конечно.
А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми.
Ты явно шаришься там по люмпенским шаражкам. Пойди в инет, посмотри там места подороже.
Мимо. Я не был в Турции ни разу, хотя был много где. Но отдых тюленем и обжираловка просто не для меня. Вот в Стамбул как-то слетать надо.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:48
Tat_888 написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Почему?
Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).
"Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем
Но когда я летел недавно и надо было делать ПЦР, их не было в списках рекомендованных лабораторий. Дила была, например
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:51
kluychkooleg написав: stargazer написав: kluychkooleg написав:
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію?
Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
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