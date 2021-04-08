Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3120312131223123 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 151 Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:41 Libo написав: kluychkooleg написав: И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.

Кроме Стамбула, конечно.

А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми. И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.Кроме Стамбула, конечно.А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми.



Ты явно шаришься там по люмпенским шаражкам. Пойди в инет, посмотри там места подороже. Ты явно шаришься там по люмпенским шаражкам. Пойди в инет, посмотри там места подороже.



Мимо. Я не был в Турции ни разу, хотя был много где. Но отдых тюленем и обжираловка просто не для меня. Вот в Стамбул как-то слетать надо. Мимо. Я не был в Турции ни разу, хотя был много где. Но отдых тюленем и обжираловка просто не для меня. Вот в Стамбул как-то слетать надо. kluychkooleg Повідомлень: 570 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире Tat_888 написав: Faceless написав: ЛАД написав: Почему? Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же). Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).

"Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем "Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем Но когда я летел недавно и надо было делать ПЦР, их не было в списках рекомендованных лабораторий. Дила была, например Но когда я летел недавно и надо было делать ПЦР, их не было в списках рекомендованных лабораторий. Дила была, например Faceless

Модератор Повідомлень: 28860 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1208 раз. Подякували: 7028 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:51 kluychkooleg написав: stargazer написав: kluychkooleg написав: Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго. Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію? Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію? Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике". Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".

"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.

Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро. "Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро. Starikan 2 Повідомлень: 18041 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3120312131223123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: IGNAT ЛАД і 6 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 741 , 742 , 743

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1772451

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32