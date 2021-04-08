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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:41
Libo написав: kluychkooleg написав:
И Турция - это последнее место, куда хотелось бы полететь.
Кроме Стамбула, конечно.
А вот "отдых" в Турции в отеле на All Inclusive... Толскливее, наверно, сложно что-то придумать. Ну разве что с маленькимии детьми.
Ты явно шаришься там по люмпенским шаражкам. Пойди в инет, посмотри там места подороже.
Мимо. Я не был в Турции ни разу, хотя был много где. Но отдых тюленем и обжираловка просто не для меня. Вот в Стамбул как-то слетать надо.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:48
Tat_888 написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Почему?
Когда то они сильно испортили репутацию на каких-то тестах, сейчас они например неаккредитованы для тестов ПЦР для вылета в другие страны (может, не всех касается, но все же).
"Лабораторія «Сінево» пройшла міжнародну сертифікацію ISO 15189 та є акредитованою для участі в програмі «Дій вдома». А отже, негативні результати ПЛР-досліджень на COVID-19, виконаних у лабораторії «Сінево», можуть використовуватися як дозвіл для перетину кордону, а також для припинення самоізоляції."-это они сами про себя пишут на сайте своем
Но когда я летел недавно и надо было делать ПЦР, их не было в списках рекомендованных лабораторий. Дила была, например
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:51
kluychkooleg написав: stargazer написав: kluychkooleg написав:
Синево не доверяю и ничего у них не делаю уже достаточно долго.
Де робите аналізи, які лабораторії у вас мають добру репутацію?
Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:09
Starikan написав: kluychkooleg написав:
.....
Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал.
Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня.
А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да.
Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:54
ЛАД написав: Starikan написав: kluychkooleg написав:
.....
Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал.
Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня.
А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да.
Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?
Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:56
Слушаю BBC на английском. Уже наезжают и на Джонсон энд Джонсон - тоже случаи тромбоза, как у Зенеки. У Джонсона - 4, у Зенеки - 5. Примущество Джонсона - колется одной дозой.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:15
kluychkooleg написав:
Слушаю BBC на английском. Уже наезжают и на Джонсон энд Джонсон - тоже случаи тромбоза, как у Зенеки. У Джонсона - 4, у Зенеки - 5. Примущество Джонсона - колется одной дозой.
Честно говоря, не очень понимаю. Зенека, вроде, просто убитый вирус. В таком случае также тромбозы должны быть и просто от ковида, но в заметно большем количестве. Или те, у кого он мог быть от болезни, умирают раньше от других причин?
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:26
kluychkooleg написав: ЛАД написав:
Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?
Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.
Туроператору пох, в какую лаборатории турист пойдет делать тест. Поэтому скорее лаборатория делает скидку туристу, чтобы туроператор направлял именно в эту лабораторию.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:29
ЛАД написав: Starikan написав: kluychkooleg написав:
.....
Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал.
Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня.
А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да.
Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?
Нет сертифицированных лабораторий для поездок. Есть справка на английском - вот и весь секрет
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stm
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:34
stm написав: ЛАД написав: Starikan написав:
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют.
Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал.
Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня.
А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да.
Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?
Нет сертифицированных лабораторий для поездок. Есть справка на английском - вот и весь секрет
Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде.
Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь
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Faceless
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